Доходы Москвы от креативной сферы увеличились на 71% за четыре года

Доля креативных индустрий в ВРП столицы выросла с 7,4% в 2019 году до 9,1% в 2023-м (данных за 2024 г. пока нет.). Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 11%. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы в интервью »Ведомостям» Алексей Фурсин.