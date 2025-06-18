Доходы Москвы от креативной сферы увеличились на 71% за четыре года
Доля креативных индустрий в ВРП столицы выросла с 7,4% в 2019 году до 9,1% в 2023-м (данных за 2024 г. пока нет.). Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 11%. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы в интервью »Ведомостям» Алексей Фурсин.
Совокупная выручка компаний креативного сектора в 2023 году составила 5,8 трлн руб. – на 76,6% больше, чем в 2019-м. Налоговые поступления в бюджет города выросли до 392,3 млрд руб. (+71,1% к 2019 г.).
Методика оценки вклада креативных индустрий изначально разрабатывалась совместно с ВШЭ на основе мирового опыта. После принятия федерального закона о креативных индустриях подход изменился, что может скорректировать статистику. Однако тенденция роста сохраняется, уточнил Фурсин.
Креативный сектор влияет не только на экономику, но и на другие отрасли – от промдизайна до моды.
«Это же уникальная территория на границе между бизнесом и искусством, где творческая мысль может, во-первых, быть капитализирована, во-вторых, она также может дать добавочную стоимость и художественную ценность продукту предпринимателей», – отметил руководитель департамента.
Например, дизайн автомобиля или одежды напрямую влияет на их стоимость и спрос. Это подтверждает значимость креативных индустрий для развития города.