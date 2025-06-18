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Доходы Москвы от креативной сферы увеличились на 71% за четыре года

Ведомости

Доля креативных индустрий в ВРП столицы выросла с 7,4% в 2019 году до 9,1% в 2023-м (данных за 2024 г. пока нет.). Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 11%. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы в интервью »Ведомостям» Алексей Фурсин.

Совокупная выручка компаний креативного сектора в 2023 году составила 5,8 трлн руб. – на 76,6% больше, чем в 2019-м. Налоговые поступления в бюджет города выросли до 392,3 млрд руб. (+71,1% к 2019 г.).

Методика оценки вклада креативных индустрий изначально разрабатывалась совместно с ВШЭ на основе мирового опыта. После принятия федерального закона о креативных индустриях подход изменился, что может скорректировать статистику. Однако тенденция роста сохраняется, уточнил Фурсин.

Максим Стулов / Ведомости

Креативный сектор влияет не только на экономику, но и на другие отрасли – от промдизайна до моды.

«Это же уникальная территория на границе между бизнесом и искусством, где творческая мысль может, во-первых, быть капитализирована, во-вторых, она также может дать добавочную стоимость и художественную ценность продукту предпринимателей», – отметил руководитель департамента.

Например, дизайн автомобиля или одежды напрямую влияет на их стоимость и спрос. Это подтверждает значимость креативных индустрий для развития города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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