Государство заинтересовано в притоке денег в компании через выход на рынок
Государство заинтересовано в привлечении средств в развитие государственных компаний через их выход на фондовый рынок. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Надо идти сегодня на фондовый рынок. Надо исходить из сегодняшнего момента, и сегодня, если мы будем заниматься приватизацией, – это выгодно всем», – указал Силуанов.
По его словам, это выгодно госкомпаниям. Там, где есть частные акционеры, будут дивиденды, рост акций и больше финансовых результатов. Государство в первую очередь заинтересовано в этом.
В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия собирается активизировать процесс выхода на IPO компаний с государственным участием. Особое внимание уделяется работе с ценными бумагами дочерних и зависимых структур таких компаний. Кроме того, ведется проработка мер для стимулирования выхода на фондовый рынок технологических предприятий.
Мишустин указал, что для России крайне важно продолжать активное развитие финансовой системы. Оно включает формирование новых стимулов для укрепления позиций отечественных предприятий, реализацию проектов, связанных с современными и передовыми технологиями, и всестороннюю поддержку инноваций.