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Государство заинтересовано в притоке денег в компании через выход на рынок

Ведомости

Государство заинтересовано в привлечении средств в развитие государственных компаний через их выход на фондовый рынок. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Надо идти сегодня на фондовый рынок. Надо исходить из сегодняшнего момента, и сегодня, если мы будем заниматься приватизацией, – это выгодно всем», – указал Силуанов.

По его словам, это выгодно госкомпаниям. Там, где есть частные акционеры, будут дивиденды, рост акций и больше финансовых результатов. Государство в первую очередь заинтересовано в этом.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия собирается активизировать процесс выхода на IPO компаний с государственным участием. Особое внимание уделяется работе с ценными бумагами дочерних и зависимых структур таких компаний. Кроме того, ведется проработка мер для стимулирования выхода на фондовый рынок технологических предприятий.

Мишустин указал, что для России крайне важно продолжать активное развитие финансовой системы. Оно включает формирование новых стимулов для укрепления позиций отечественных предприятий, реализацию проектов, связанных с современными и передовыми технологиями, и всестороннюю поддержку инноваций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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