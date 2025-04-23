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/ Инвестиции

Мишустин: РФ будет способствовать выходу компаний с госучастием на IPO

Ведомости

Россия планирует активизировать процесс выхода на IPO компаний с государственным участием. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Минфина.

Мишустин добавил, что особое внимание уделяется работе с ценными бумагами дочерних и зависимых структур таких компаний. Также ведется проработка мер для стимулирования выхода на фондовый рынок технологических предприятий.

Глава кабмина отметил, что для России крайне важно продолжать активное развитие финансовой системы. Оно включает формирование новых стимулов для укрепления позиций отечественных предприятий, реализацию проектов, связанных с современными и передовыми технологиями, а также всестороннюю поддержку инноваций.

9 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина на представлении годового отчета в Госдуме заявила, что по малым и средним технологическим компаниям с правительством уже есть договоренность, что с этого года будут субсидироваться затраты при выходе на рынок капитала на IPO в рамках нацпроекта поддержки бизнеса.

IPO (Initial Public Offering, или первичное публичное предложение) – процесс, при котором частная компания впервые размещает свои акции на бирже, делая их доступными для покупки инвесторами. При проведении IPO компания продает долю в своем капитале неограниченному кругу инвесторов, после чего инвестор становится совладельцем этой компании, а сама компания – публичной. После IPO акции начинают свободно обращаться на фондовом рынке и формируется рыночная стоимость компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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