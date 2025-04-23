Мишустин: РФ будет способствовать выходу компаний с госучастием на IPO

9 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина на представлении годового отчета в Госдуме заявила, что по малым и средним технологическим компаниям с правительством уже есть договоренность, что с этого года будут субсидироваться затраты при выходе на рынок капитала на IPO в рамках нацпроекта поддержки бизнеса.