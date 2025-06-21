Володин заявил о необходимости снижать ключевую ставку
Он напомнил, что в обоснование высокой ключевой ставки регулятор говорил о растущей инфляции, но сейчас она стала снижаться. Ожидается, что по итогам года инфляция составит 7%.
«Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остается высокой. <...> Значит, с учетом других факторов надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно», – написал спикер Госдумы.
Володин добавил, что Госдума совместно с правительством также будет работать над тем, чтобы не допустить рецессии и стагнации.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это стало первым решением о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.