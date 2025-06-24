Минфин может списать 13 регионам 20 млрд рублей долгов
Министерство финансов РФ уже одобрило списание 16 млрд руб. долговых обязательств по бюджетным кредитам трем регионам, на рассмотрении находятся еще 20 млрд руб. и 13 регионов. Об этом сообщила директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает ТАСС.
Как отметила Ерошкина, при просмотре заявок учитываются такие факторы, как региональное финансирование направлений, связанных со спецоперацией, а также текущие расходы – это второй этап подачи документов. К последним, например, относится обновление общественного транспорта. При этом кабмин выдает и новые казначейские кредиты: за 2025 г. 16 регионов уже получили 6,5 млрд руб.
Списание долговых обязательств проводится в отношении тех регионов, которые имеют «большой объем таких долгов и накопившиеся проблемы», объяснил журналистам председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
20 июня стало известно, что Минстрой получил заявки от регионов на трансферты для нацпроектов на 1,1 трлн. Тогда глава ведомства Ирек Файзуллин напомнил, что по решению президента для регионов заработал новый механизм поддержки – списание 2/3 задолженности регионов при условии направления списываемых средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку привлечения инвестиций в регионы.