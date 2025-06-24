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Минфин может списать 13 регионам 20 млрд рублей долгов

Ведомости

Министерство финансов РФ уже одобрило списание 16 млрд руб. долговых обязательств по бюджетным кредитам трем регионам, на рассмотрении находятся еще 20 млрд руб. и 13 регионов. Об этом сообщила директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает ТАСС.

Как отметила Ерошкина, при просмотре заявок учитываются такие факторы, как региональное финансирование направлений, связанных со спецоперацией, а также текущие расходы – это второй этап подачи документов. К последним, например, относится обновление общественного транспорта. При этом кабмин выдает и новые казначейские кредиты: за 2025 г. 16 регионов уже получили 6,5 млрд руб.

Списание долговых обязательств проводится в отношении тех регионов, которые имеют «большой объем таких долгов и накопившиеся проблемы», объяснил журналистам председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

20 июня стало известно, что Минстрой получил заявки от регионов на трансферты для нацпроектов на 1,1 трлн. Тогда глава ведомства Ирек Файзуллин напомнил, что по решению президента для регионов заработал новый механизм поддержки – списание 2/3 задолженности регионов при условии направления списываемых средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку привлечения инвестиций в регионы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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