Минстрой получил заявки от регионов на трансферты для нацпроектов на 1,1 трлн

Минстрой получил заявки от регионов на трансферты для нацпроектов на 1,1 трлнСобственные доходы субъектов стабильно увеличиваются с 2020 года, но пока они не отказались и от коммерческих кредитов
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства получило заявки от 67 регионов на предоставление средств на реализацию национальных проектов в размере 1,1 трлн руб. Об этом заявил глава министерства Ирек Файзуллин на сессии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат» Петербургского международного экономического форума
Файзуллин напомнил, что по решению президента для регионов заработал новый механизм поддержки – списание 2/3 задолженности регионов при условии направления списываемых средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку привлечения инвестиций в регионы.
«На сегодняшний момент Минстрой получил, как координатор работы, вместе с Министерством финансов, заявки на предоставление средств на реализацию нацпроектов от 67 регионов на 1,1 трлн руб. Из них (из 1,1 трлн руб. – «Ведомости») 454 млрд руб. – на жилищно-коммунальное хозяйство, почти 115 млрд руб. регионы предполагают направить на ликвидацию аварийного жилья. Списание уже одобрено 67 регионам на 991,8 млрд руб.», – пояснил Файзуллин.
Он уточнил, что схема таких трансфертов отработана и расписана по годам во взаимодействии с региональными командами. Некоторые регионы готовы начать списание и отработку сразу с 2025 г., другие раскидывают свои программы на более долгий срок.
Модератор сессии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Антон Макаров, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, представил статистику по доле трансфертов из федерального бюджета в доходах регионов. Согласно данным, она достигла почти максимального уровня в 2020 г., составив 24,8%. В последующие годы этот показатель начал снижаться до 15 и 13% в 2024 и 2025 гг. соответственно и до прогнозируемых 10% к 2027%.
«Мы с вами видим, что доля помощи регионам из федерального бюджета снижается, объективно снижается, но также мы видим, что очень серьезно растут доходы регионов, но в этом году уже начинают проседать», – подчеркнул Макаров. Депутат представил статистику собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов за 2018–2024 гг., а также структуру доходов по основным источникам.
Начиная с 2020 г. доходы регионов демонстрируют устойчивый рост: в 2020 г. они увеличились на 26% до 14 млрд руб., в 2021 г. прирост составил 13% до 15 млрд руб., а в 2022 г. – 16% до 18 млрд руб. В 2023 г. доходы выросли еще на 15%, достигнув почти 21 млрд руб. Основные источники доходов – налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, а также неналоговые поступления. При этом снизились отчисления по налогам на прибыль организаций на 4% до 5,8 трлн руб.
«Доля трансфертов снижается. Это почему? Доходы растут, самостоятельность регионов повышается – это же здорово. Мы к этому и стремились. Трансферты же нужны для того, чтобы помогать регионам, но база у всех должна быть собственная», – прокомментировал Силуанов.
В ответ на это Макаров обратил внимание на рост коммерческих кредитов, которые регионы берут у банков. В 2025 г. этот показатель увеличился до 8,4%, бюджетные кредиты составляют 91,6% от всех заимствованных денежных средств. В ответ Силуанов указал, что такие кредиты занимают очень небольшую долю в общих показателях задолженности. «Надо спросить, конечно, у регионов, почему растут коммерческие кредиты, но написано, что 8,4% – это незначительно в общей массе задолженности», – добавил он.
Национальные проекты реализуются в регионах, поэтому очень многое зависит от работы управленческих команд и их взаимодействия с федеральным правительством, отметил председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вопросы межбюджетных отношений, в частности софинансирования регионов, решены с сохранением прежних гибких подходов, указал он. «Например, софинансирование регионов в рамках национальных проектов составляет 1,5–6%, а также предусмотрены специальные бюджетные кредиты по решению президента. Текущий объем финансирования достаточен для выполнения задач», – указал губернатор. По его словам, есть серьезный риск – это качественное наполнение доходной части бюджета для исполнения обязательств.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в свою очередь, отметил, что финансирование нацпроектов формально невелико или даже минимально относительно общего объема решаемых задач. При этом если учитывать реальные средства, направляемые на достижение национальных целей во взаимодействии с федеральными органами власти, то цифры оказываются на порядок выше.
«Все нацпроекты прямо или косвенно связаны с улучшением качества жизни. Например, почти 40% бюджета развития Москвы направлено на медицину, образование и транспортную доступность. Эти расходы напрямую влияют на выполнение задач, поставленных президентом», – добавил он.
Сам по себе рост кредитной задолженности не означает ничего плохого или хорошего, считает эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. Субъекты имеют право брать коммерческие кредиты, и в этом нет ничего предосудительного – это нормальное функционирование экономики. Эксперт предположил, что субъекты, скорее всего, «почувствовали финансовую уверенность в том, что они могут сейчас совместить федеральные трансферты и заемные средства», реализуя масштабные проекты.
Регионы могут обращаться к коммерческим кредитам из-за ограниченности бюджетных средств, поясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Но, как отметил эксперт, те проценты, которые показывал Макаров на сессии, свидетельствуют об их незначительном увеличении. В прошлые годы, когда объем таких кредитов был большой, рынок полностью занимали четыре-пять известных игроков. Среди них были «Сбер», Россельхозбанк, ВТБ, Совкомбанк. При этом Климанов уверен, что рост долговой нагрузки для региона – это плохая ситуация: сейчас очень дорогое обслуживание и у субъектов нет таких источников доходов, которые росли бы быстрее, чем проценты, по которым придется расплачиваться. «Не очень понятно, что за регенерация доходов должна быть, чтобы расплачиваться по таким кредитам», – заключил Климанов.