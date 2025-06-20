Минстрой получил заявки от регионов на трансферты для нацпроектов на 1,1 трлн

Начиная с 2020 г. доходы регионов демонстрируют устойчивый рост: в 2020 г. они увеличились на 26% до 14 млрд руб., в 2021 г. прирост составил 13% до 15 млрд руб., а в 2022 г. – 16% до 18 млрд руб. В 2023 г. доходы выросли еще на 15%, достигнув почти 21 млрд руб. Основные источники доходов – налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, а также неналоговые поступления. При этом снизились отчисления по налогам на прибыль организаций на 4% до 5,8 трлн руб.