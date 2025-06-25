Гознак планирует начать экспорт систем по сбору биометрии
Несмотря на включение в санкционный список SDN, Гознак продолжает экспортные поставки, которые составляют около четверти выручки компании (15 млрд руб.). Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил генеральный директор предприятия Аркадий Трачук.
По словам руководителя, компания смогла сохранить рабочие отношения с большинством поставщиков материалов и оборудования, а также удержала зарубежных заказчиков в Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Основу экспортных поставок традиционно составляют банкнотная бумага, готовые банкноты и монеты, а также паспорта, включая документы с электронными носителями информации. Как отметил Трачук, в этих сегментах компании удается удерживать 20-30% международного коммерческого рынка.
В ближайшее время Гознак планирует запустить новое направление – экспорт паспортных информационных систем. Речь идет о комплексных решениях на базе собственного программного обеспечения, позволяющего вести сбор, обработку и учет персональных и биометрических данных граждан для последующей выдачи идентификационных документов.
При этом он воздержался от конкретизации стран-партнеров, сославшись на санкционные риски для обеих сторон.