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Инфляционные ожидания населения в июне снизились до 13%

Ведомости

В июне оценка инфляции, которую жители России ожидают через год, составила 13%. Это следует из данных опроса, проведенного для Центробанка.

Согласно информации регулятора, снижение оценок будущей инфляции отмечено среди респондентов, не имеющих сбережений. В то же время у тех, кто располагает сбережениями, ожидания по уровню инфляции остались на прежнем уровне.

Однако индекс потребительских настроений продемонстрировал снижение. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные средства вместо того, чтобы тратить их на покупку дорогостоящих товаров, сократилась до 51,4%.

Ценовые ожидания предприятий, согласно данным ЦБ, продолжили постепенно снижаться, но остаются на повышенном уровне.

«Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие 3 месяца, составил 4,5% в пересчете на год», – поясняется в комментарии ЦБ.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина вновь заявила о намерении регулятора добиться снижения инфляции до целевого показателя в 4%. По ее словам, прогноз Центробанка опирается на детальные расчеты и твердую решимость достичь поставленной цели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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