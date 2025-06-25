Инфляционные ожидания населения в июне снизились до 13%
В июне оценка инфляции, которую жители России ожидают через год, составила 13%. Это следует из данных опроса, проведенного для Центробанка.
Согласно информации регулятора, снижение оценок будущей инфляции отмечено среди респондентов, не имеющих сбережений. В то же время у тех, кто располагает сбережениями, ожидания по уровню инфляции остались на прежнем уровне.
Однако индекс потребительских настроений продемонстрировал снижение. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные средства вместо того, чтобы тратить их на покупку дорогостоящих товаров, сократилась до 51,4%.
Ценовые ожидания предприятий, согласно данным ЦБ, продолжили постепенно снижаться, но остаются на повышенном уровне.
«Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие 3 месяца, составил 4,5% в пересчете на год», – поясняется в комментарии ЦБ.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина вновь заявила о намерении регулятора добиться снижения инфляции до целевого показателя в 4%. По ее словам, прогноз Центробанка опирается на детальные расчеты и твердую решимость достичь поставленной цели.