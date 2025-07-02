Минфин списал задолженность первым трем субъектам России

Как отметила Ерошкина, при просмотре заявок учитываются такие факторы, как региональное финансирование направлений, связанных со спецоперацией, а также текущие расходы – это второй этап подачи документов. К последним, например, относится обновление общественного транспорта. При этом кабмин выдает и новые казначейские кредиты: за 2025 г. 16 регионов уже получили 6,5 млрд руб.