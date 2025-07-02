Минфин списал задолженность первым трем субъектам России
Министерство финансов РФ заключило соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам Алтайского и Ставропольского краев и Адыгеи, следует из материалов на сайте ведомства.
Списание осуществлено в объеме направленных регионам средств на одобренные сферы.
Суммарно Минфин выделил на списание задолженностей регионов 15,6 млрд руб. Заключение таких соглашений идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам.
24 июня директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина на заседании комитета Совета Федерации сообщила, что Минфин уже одобрил списание 16 млрд руб. долговых обязательств по бюджетным кредитам трем регионам, на рассмотрении находятся еще 20 млрд руб. и 13 регионов.
Как отметила Ерошкина, при просмотре заявок учитываются такие факторы, как региональное финансирование направлений, связанных со спецоперацией, а также текущие расходы – это второй этап подачи документов. К последним, например, относится обновление общественного транспорта. При этом кабмин выдает и новые казначейские кредиты: за 2025 г. 16 регионов уже получили 6,5 млрд руб.