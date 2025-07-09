Володин призвал правительство не продавливать законы, а убеждать депутатов
Председатель ГД Вячеслав Володин выступил с критикой подходов правительства при обсуждении законопроекта о регулировании деятельности цифровых платформ. Инициативу представил министр экономического развития Максим Решетников.
По словам спикера парламента, инициатива вызвала ряд вопросов у депутатов, что, по мнению Володина, свидетельствует о недостаточной проработке документа.
«Правительство должно приходить сюда не продавливать законопроект или там выступать для галочки, а отстаивать свою позицию, убеждать. Бороться за каждый голос и выходить уже с решением, которое вы отстояли», – отметил он.
Он призвал представителей правительства бороться, если они видят, что это оптимальное решение.
«Если вы видите, что надо что-то дорабатывать, такая возможность есть в процедуре второго чтения», – пояснил Володин.
Законопроект о платформенной экономике внесли в Госдуму 3 июля. Автором инициативы выступило правительство РФ. Инициатива направлена на защиту потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров, а также на создание удобных сервисов и обеспечение предсказуемости взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами. Эти цели были обозначены зампредседателя правительства Дмитрием Григоренко еще в феврале.
Однако 7 июля представители бизнеса выразили недовольство проектом закона. Они отметили, что документ не содержит эффективных механизмов борьбы с контрафактом. До этого предлагалось создать личные кабинеты для правообладателей, чтобы они могли отслеживать нарушения и подавать жалобы на подделки. Эти предложения были одобрены рабочими группами и Минэкономразвития, но в итоговый текст законопроекта не вошли.
Кроме того, в документе отсутствует система штрафов, учитывающая серьезность нарушений. Все правонарушения оцениваются одинаково, независимо от их масштаба. По мнению бизнеса, для крупных маркетплейсов нарушение закона может оказаться более выгодным, чем его соблюдение.