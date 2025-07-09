Володин призвал правительство не продавливать законы, а убеждать депутатов

Однако 7 июля представители бизнеса выразили недовольство проектом закона. Они отметили, что документ не содержит эффективных механизмов борьбы с контрафактом. До этого предлагалось создать личные кабинеты для правообладателей, чтобы они могли отслеживать нарушения и подавать жалобы на подделки. Эти предложения были одобрены рабочими группами и Минэкономразвития, но в итоговый текст законопроекта не вошли.