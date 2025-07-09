Новак призвал Минэнерго не допустить резкого роста цен на бензин летом и осенью

Он пояснил, что им будет необходимо в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей. Для этого необходимо обеспечить его равномерную реализацию на бирже, а также не допускать закупок товара нефтяными компаниями друг у друга, добавил Новак.