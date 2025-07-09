Новак призвал Минэнерго не допустить резкого роста цен на бензин летом и осенью
Вице-премьер РФ Александр Новак призвал Минэнерго совместно с нефтяными компаниями не допустить резкого роста цен на бензин летом и в первые месяцы осени. Об этом он заявил в ходе заседания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте правительства.
Он пояснил, что им будет необходимо в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей. Для этого необходимо обеспечить его равномерную реализацию на бирже, а также не допускать закупок товара нефтяными компаниями друг у друга, добавил Новак.
В ходе совещания участники также обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.
Согласно данным Министерства энергетики, цены на дизельное топливо и бензин остаются на стабильном уровне, соответствующем инфляционным показателям. Поставки для сельскохозяйственных производителей в ходе уборочной кампании осуществляются согласно плану, и все заявки от аграриев находят удовлетворение. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подчеркнул необходимость увеличения объемов бензина на биржевых торгах для достижения баланса на рынке.
Новак поручил министерству и ФАС провести оценку маржинальности автозаправочных станций с учетом обязательных расходов. Он также дал указание РЖД решить вопрос с простоем пустых вагонов после разгрузки. Предполагается, что это позволит обеспечить своевременную погрузку и транспортировку нефтепродуктов нефтяными компаниями к потребителям. Нефтяным компаниям поручено оперативно завершить ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и придерживаться установленных плановых показателей производства топлива.
1 июня стало известно, что Минтранс планирует уменьшить использование дизельного топлива в стране на 25% к 2030 г. По словам статс-секретаря – заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева, Россия для реализации этой цели и развития устойчивого транспорта расширяет использование возобновляемых источников энергии в рамках транспортной инфраструктуры, а также модернизирует подвижной состав железнодорожного и городского электротранспорта.