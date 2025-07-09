Решетников: вклад платформенной экономики в ВВП достигает 5%

По словам министра, платформы позволяют сократить число посредников в экономике, так как предоставляют предпринимателям возможность напрямую выйти на рынок без «перепродавцов и т. д.». Кроме того, отметил Решетников, они «снижают потребность в оборотном капитале». Он объяснил, что отсутствие посредников избавляет малый и средний бизнес (МСБ) от часто возникающих задержек в оплате.