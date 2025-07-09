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Решетников: вклад платформенной экономики в ВВП достигает 5%

Ведомости

Платформенная экономика обеспечивает около 5% ВВП России. Этот показатель будет в дальнейшем только расти, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные НИУ ВШЭ.

По словам министра, платформы позволяют сократить число посредников в экономике, так как предоставляют предпринимателям возможность напрямую выйти на рынок без «перепродавцов и т. д.». Кроме того, отметил Решетников, они «снижают потребность в оборотном капитале». Он объяснил, что отсутствие посредников избавляет малый и средний бизнес (МСБ) от часто возникающих задержек в оплате.

«Платформы нам позволяют и склады оптимальным образом использовать, и попутную загрузку задействовать максимально эффективно, и повышать частоту движения грузов, и т. д.», – заметил глава ведомства.

Решетников при этом сказал, что масштаб развития платформ сделал их регулятором доступа на рынок труда, в том числе поэтому необходимо законодательно отрегулировать указанную сферу.

9 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики. Автором инициативы выступило правительство РФ. Законопроект разработан в целях создания безопасной среды на цифровых платформах – маркетплейсах, правовых условий их развития и функционирования.

Председатель ГД Вячеслав Володин в свою очередь раскритиковал подход правительства к обсуждению законопроекта. По его словам, инициатива вызвала ряд вопросов у депутатов, что свидетельствует о недостаточной проработке документа. Он призвал правительство не продавливать законы, а убеждать депутатов ГД.

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