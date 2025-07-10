Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс РФ

Закон также увеличивает необлагаемую НДФЛ сумму выплат сотрудникам при рождении ребенка. Теперь лимит вырастет с 50 000 до 1 млн руб. Такая мера распространяется на единовременные выплаты, которые работодатели могут устанавливать на своих предприятиях. Поддержка предусмотрена и для семей, усыновивших ребенка в возрасте до одного года. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 г.