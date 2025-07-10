Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс РФ

Ведомости

Государственная дума приняла закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ. Среди ключевых изменений – освобождение от НДФЛ корпоративных выплат при рождении детей, меры поддержки участников спецоперации, а также меры стимулирования бизнеса и туризма.

Одной из значимых поправок стало введение нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Данная инициатива была разработана по поручению президента Владимира Путина.

«Если мы хотим, чтобы наша огромная страна имела высокоскоростное сообщение, такие проекты должны быть поддержаны на федеральном уровне именно через законы», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон также увеличивает необлагаемую НДФЛ сумму выплат сотрудникам при рождении ребенка. Теперь лимит вырастет с 50 000 до 1 млн руб. Такая мера распространяется на единовременные выплаты, которые работодатели могут устанавливать на своих предприятиях. Поддержка предусмотрена и для семей, усыновивших ребенка в возрасте до одного года. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 г.

Кроме того, закон освобождает от налогообложения безвозмездно передаваемое имущество, работы и услуги (за исключением денежных средств), направленные казенным воинским частям или организациям Вооруженных сил РФ, Росгвардии и ФСБ России. Условием является использование данных ресурсов указанными структурами в рамках спецоперации.

7 июля сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который тоже планирует внесение поправок в налоговый кодекс, но там речь шла о введении новых и повышении размера ряда действующих государственных пошлин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных