Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс РФ
Государственная дума приняла закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ. Среди ключевых изменений – освобождение от НДФЛ корпоративных выплат при рождении детей, меры поддержки участников спецоперации, а также меры стимулирования бизнеса и туризма.
Одной из значимых поправок стало введение нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Данная инициатива была разработана по поручению президента Владимира Путина.
«Если мы хотим, чтобы наша огромная страна имела высокоскоростное сообщение, такие проекты должны быть поддержаны на федеральном уровне именно через законы», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон также увеличивает необлагаемую НДФЛ сумму выплат сотрудникам при рождении ребенка. Теперь лимит вырастет с 50 000 до 1 млн руб. Такая мера распространяется на единовременные выплаты, которые работодатели могут устанавливать на своих предприятиях. Поддержка предусмотрена и для семей, усыновивших ребенка в возрасте до одного года. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 г.
Кроме того, закон освобождает от налогообложения безвозмездно передаваемое имущество, работы и услуги (за исключением денежных средств), направленные казенным воинским частям или организациям Вооруженных сил РФ, Росгвардии и ФСБ России. Условием является использование данных ресурсов указанными структурами в рамках спецоперации.
7 июля сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который тоже планирует внесение поправок в налоговый кодекс, но там речь шла о введении новых и повышении размера ряда действующих государственных пошлин.