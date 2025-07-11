Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35%

В то же время профицит баланса внешней торговли товарами сократился до $47,9 млрд по сравнению с $59,1 млрд годом ранее. Это произошло как в результате снижения объемов экспорта, так и из-за увеличения импорта, говорится в сообщении. Дефицит баланса услуг увеличился до $15,8 млрд против $12,5 млрд в январе-мае 2024 г. В основном, это обусловлено ростом импорта услуг, включая категорию «Поездки». Кроме того, произошло сокращение отрицательного сальдо баланса первичных и вторичных доходов до $7,7 млрд с $9,4 млрд. Это связано как уменьшением прибыли, реинвестируемой иностранными инвесторами, и со снижением дивидендов, начисленных в пользу нерезидентов.