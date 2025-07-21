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В России в 2026 году могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

Ведомости

Российских граждан могут начать штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 г. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект осенью 2025 г. Об этом сообщил «Известиям» председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев на ПМЮФ-2025 говорил, что законопроект о штрафах за платежи в криптовалютах разработал Центробанк совместно с Минфином. Согласно ему, штраф для физических лиц составит от 100 000 руб. до 200 000 руб., для юридических лиц – от 700 000 руб. до 1 млн руб. Криптовалюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, также будет конфискована.

30 июня «Ведомости. Аналитики» писали, что объем торговли криптовалютами в 2025 г. снижается после роста в конце 2024 г. По состоянию на 29 июня среднедневной оборот составлял $66,7 млрд, тогда как на начало 2025 г. он был в два раза выше – $140,2 млрд.

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