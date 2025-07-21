В России в 2026 году могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

Директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев на ПМЮФ-2025 говорил, что законопроект о штрафах за платежи в криптовалютах разработал Центробанк совместно с Минфином. Согласно ему, штраф для физических лиц составит от 100 000 руб. до 200 000 руб., для юридических лиц – от 700 000 руб. до 1 млн руб. Криптовалюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, также будет конфискована.