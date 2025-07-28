Темпы роста кредитования экономики замедлились до 0,3% в июне
Темпы прироста объема кредитования экономики в июне 2025 г. замедлились до 0,3% против 1,1% в мае. Это следует из статистики Банка России.
Совокупный рост кредита экономике был полностью обеспечен за счет корпоративного сегмента. Требования кредитных организаций к юридическим лицам увеличились на 0,4%, в то время как объем кредитования физических лиц остался практически неизменным.
Параллельно наблюдался прирост широкой денежной массы на 0,6%, что сопоставимо с показателями предыдущего месяца. Основное увеличение пришлось на наличные денежные средства и текущие счета населения. Как пояснили в регуляторе, такая тенденция может быть связана с возросшей потребностью граждан в ликвидных средствах для осуществления расчетов в течение летних отпусков.
В сегменте срочных депозитов отмечался опережающий рост долгосрочных вкладов, что «может объясняться стремлением вкладчиков зафиксировать текущие ставки».
25 июля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6-7% с предыдущей оценки в 7–8%. Также регулятор понизил прогноз по средней ставке на 2025 г. до 18,8–19,6% с прежних 19,5–21,5%.