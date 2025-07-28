Темпы роста кредитования экономики замедлились до 0,3% в июне

Параллельно наблюдался прирост широкой денежной массы на 0,6%, что сопоставимо с показателями предыдущего месяца. Основное увеличение пришлось на наличные денежные средства и текущие счета населения. Как пояснили в регуляторе, такая тенденция может быть связана с возросшей потребностью граждан в ликвидных средствах для осуществления расчетов в течение летних отпусков.