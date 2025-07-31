Медведев заявил о дисбалансе в системе мировой торговли из-за пошлин Трампа
Новые пошлины, которые продолжают вводить США, нарушают баланс торговых отношений в мире, что, «как никто», понимает Россия, отметил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на рабочем совещании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"».
«Для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между нашими странами. Не менее важно и взаимное поощрение многосторонней торговли, налаживание ее логистического и финансового обеспечения», – подчеркнул Медведев.
Он также напомнил, что в отношении России сейчас действует около 30 000 незаконных санкций, и действия США дополняются постоянными угрозами ввода новых рестрикций против ряда стран.
Помимо пошлин на импорт товаров из Бразилии, Индии, Евросоюза (ЕС), Малайзии, Лаоса и многих других стран, президент США Дональд Трамп также угрожает ввести тарифы в размере около 100% на товары из России и ее торговых партнеров, если не завершится конфликт на Украине. Сначала ультиматум составлял 50 дней (датой предполагаемого окончания конфликта стало 3 сентября). Затем Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с Россией, и сократил этот срок до 10-12 дней.
30 июля американский сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что РФ действительно научилась справляться с санкциями, но посоветовал узнать у торговых партнеров государства, готовы ли они к рестрикциям.