Медведев заявил о дисбалансе в системе мировой торговли из-за пошлин Трампа

Помимо пошлин на импорт товаров из Бразилии, Индии, Евросоюза (ЕС), Малайзии, Лаоса и многих других стран, президент США Дональд Трамп также угрожает ввести тарифы в размере около 100% на товары из России и ее торговых партнеров, если не завершится конфликт на Украине. Сначала ультиматум составлял 50 дней (датой предполагаемого окончания конфликта стало 3 сентября). Затем Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с Россией, и сократил этот срок до 10-12 дней.