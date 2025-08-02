Товарооборот России и Болгарии снизился на фоне санкций на 74%

В 2024 г. Россия значительно усилила свои торговые связи с пятью государствами Евросоюза, писали «РИА Новости» со ссылкой на информацию Евростата. Наибольший рост товарооборота наблюдался с Ирландией, Хорватией, Францией, Словенией и Швецией. Германия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза, хотя объем торговли между странами за год сократился на 22% и составил всего 8,8 млрд евро, что является минимальным показателем с 1999 г.