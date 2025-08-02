Товарооборот России и Болгарии снизился на фоне санкций на 74%
Товарооборот России и Болгарии по итогам прошлого года снизился на 74% и составил $1 млрд, в 2023 г. показатель составлял $4,2 млрд, сообщила «РИА Новости» посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Россия в 2024 г. экспортировала в республику удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование, а также газ и бутан. Болгария, как рассказала посол, поставляла фармацевтику, медицинские приборы, парфюмерию, косметику, холодильное оборудование и табак.
Дипломат указала, что на объем товарооборота повлияли западные санкции, к которым присоединились София, а также поэтапный отказ страны от российских энергоресурсов. В результате Москва впервые не попала в десятку основных партнеров Болгарии, добавила Митрофанова.
В 2024 г. Россия значительно усилила свои торговые связи с пятью государствами Евросоюза, писали «РИА Новости» со ссылкой на информацию Евростата. Наибольший рост товарооборота наблюдался с Ирландией, Хорватией, Францией, Словенией и Швецией. Германия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза, хотя объем торговли между странами за год сократился на 22% и составил всего 8,8 млрд евро, что является минимальным показателем с 1999 г.