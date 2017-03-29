LSE и Deutsche Boerse не смогли объединиться уже в третий раз

В этот раз биржи прошли дальше всего по пути слияния

Всего за несколько часов до того, как Великобритания заявила о начале официального развода с Европейским союзом, вручив соответствующее письмо председателю Еврокомиссии Дональду Туску, коллега последнего Маргарет Вестагер объявила: союз двух бирж, островной и континентальной, не состоится.

Комиссар по антимонопольной политике положила конец третьей за 17 лет попытке объединиться, которую предприняли Лондонская фондовая биржа (LSE) и Deutsche Boerse. В этот раз они прошли дальше всего по пути слияния. Однако не смогли удовлетворить требования Европейской комиссии (ЕК), обеспокоенной тем, что объединенная компания будет занимать слишком большую долю на рынке трейдинга и клиринга инструментов с фиксированным доходом.

Сделка де-факто приведет к появлению монополии на рынке инструментов с фиксированным доходом, заявила в среду Вестагер, а «комиссия не может допустить создания монополии».

LSE и Deutsche Boerse договорились о слиянии в марте прошлого года с целью создать крупнейшего европейского биржевого оператора, который, по мнению их руководителей, смог бы лучше конкурировать с активно развивающимися биржами США и Азии. Размер сделки оценивался в $28 млрд. Объединенная компания стала бы крупнейшим биржевым оператором по размеру прибыли, числу компаний, чьи акции торгуются на ее площадках, и торговому обороту на рынке деривативов.

Руководители бирж с самого начала знали, что процесс объединения будет непростым из-за требований регуляторов, политического давления и возражений конкурентов. Июньский референдум о выходе Великобритании из ЕС стал первым серьезным ударом по сделке, ибо она была организована так, чтобы не концентрировать управленческие структуры в одной стране: решения могли приниматься и в Лондоне, и во Франкфурте, и в Милане, где значительная часть рыночной инфраструктуры принадлежит LSE.

После решения о Brexit начались политические сложности. Изначально компании хотели разместить штаб-квартиру в Лондоне, но теперь это стало вызывать возражения у немецких политиков. Руководители Deutsche Boerse с сентября стали предлагать коллегам из Лондона рассмотреть вопрос о создании штаб-квартиры с двумя центрами – в Лондоне и Франкфурте. Однако, как рассказал The Wall Street Journal человек, знакомый с обстоятельствами, в LSE от этого всячески уклонялись, исключая вопрос о «двойной» штаб-квартире из повестки дня на встречах представителей бирж.

Чтобы снять опасения ЕК относительно ограничения конкуренции в секторе клиринга сделок на рынке репо, Лондонская биржа согласилась продать Euronext за 510 млн евро свое клиринговое подразделение во Франции. Однако в конце февраля этого года LSE отказалась выполнить требование ЕК продать еще и итальянскую платформу по торговле облигациями MTS; тогда стало почти ясно, что слияние не состоится.

«Мы считали, что продажа MTS решила бы проблемы, которые мы выявили во время последнего тестирования рынка, - сказала в среду Вестагер. – Но мы не можем одобрить это слияние на условиях, предложенных компаниями».

После ее заявления LSE сообщила, что намерена выкупить свои акции на 200 млн фунтов ($249 млн). Эта сумма, говорится в сообщении LSE, «примерно соответствует доходу, который она получила, если бы слияние с Deutsche Boerse прошло, как планировалось». LSE обещала акционерам выплатить специальные дивиденды в случае успешной сделки. Также она заявила, что отменяется сделка по продаже французского клирингового подразделения.

Первую попытку объединиться биржи предприняли в 2000 г., было даже придумано модное для периода технологического бума название для новой структуры – iX. Но для заключения сделки компаниям пришлось бы пойти друг другу на такое количество уступок, что они обессмысливали само слияние. Против него также выступили акционеры LSE, не понимавшие, как будет управляться объединенная биржа.

Протест акционеров, но уже Deutsche Boerse, стал основной причиной провала и второй попытки, предпринятой четырьмя годами позднее. Лондонский хедж-фонд The Children's Investment Fund и нью-йоркский Atticus Capital, которые в сумме владели 19% акций Deutsche Boerse, потребовали выплатить выделенные на сделку деньги акционерам. Руководство биржи ушло в отставку, а хедж-фонды вместе с другими акционерами оказались в большом выигрыше: помимо полученных дивидендов они заработали и на росте котировок. Если в 2004 г. акции Deutsche Boerse подорожали на 0,3%, а индекс DAX вырос на 5,9%, то с начала марта 2005 г., когда было объявлено об отказе от сделки, по конец года акции Deutsche Boerse выросли на 52,5%, а индекс - на 23,4%.