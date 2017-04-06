Расчистка банковского сектора помогла Сбербанку привлечь дешевые депозиты — Moody’s

Сбербанк оказался бенефициаром «бегства в качество» вкладчиков и компаний, которые переложили в Сбербанк свои средства из небольших и менее устойчивых банков, пишет Moody's. Это позволило банку снизить ставки по депозитам и сократить стоимость фондирования.

В 2014-2016 гг. ЦБ отзывал по 100 лицензий ежегодно, напоминает Moody's. В то же время россияне рассчитывают, что государство готово оказать безоговорочную поддержку Сбербанку, указывает агентство. До тех пор пока регулятор продолжает расчищать рынок, это будет играть на руку Сбербанку и давать ему большую власть в определении ставок по депозитам, считает Moody's.

На этой неделе Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам и сберегательным сертификатам. Снижение составило от 0,3 до 1,05 п. п. в зависимости от суммы и срока вложений. Кроме того, с апреля Сбербанк отменил самый доходный, открываемый дистанционно сезонный вклад «Новый уровень», по которому платил 7,7% годовых. Теперь максимальная ставка вклада, открытого в отделении Сбербанка, составляет 5,6% годовых, а дистанционно — 6,1%. Обе назначаются при размещении на 3-6 месяцев не менее 700 000 руб. По данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих больше всего средств населения, в третьей декаде марта составила 8%.

По депозитам компаний Сбербанк предлагает ставку в несколько раз меньше рынка, указывает Moody's. Так, у Сбербанка она 3%, в среднем по рынку — 9%. Поскольку корпоративные депозиты, в отличие от вкладов, не застрахованы, это дает Сбербанку возможность снижать ставки по ним еще больше, чем по депозитам физлиц, объясняет агентство. В то же время Сбербанк предпочитает розничные депозиты корпоративным, это заложено в его стратегии: доля вкладов в его обязательствах выросла за два года с 40 до 55%, а депозитов компаний осталась на прежнем уровне — чуть менее 30%.

На конец 2016 г. Сбербанк привлек 18,7 трлн руб. средств клиентов, они снизились на 5,5% по сравнению с 2015 г., говорится в отчетности банка по МСФО. Вклады населения выросли на 400 млрд руб. за 2016 г. и составили 12,4 трлн руб. Средства юрлиц сократились на 19,5% до 6,2 трлн руб.

Низкая стоимость фондирования влияет на маржу: у Сбербанка она сейчас больше 5% и останется на 100 базисных пунктов выше, чем в среднем по сектору на протяжении 2017-2018 гг., прогнозирует Moody's.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался.