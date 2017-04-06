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Расчистка банковского сектора помогла Сбербанку привлечь дешевые депозиты – Moody’s

И дала ему большую власть в определении ставок на рынке
Расчистка банковского сектора помогла Сбербанку привлечь дешевые депозиты — Moody’s
Расчистка банковского сектора помогла Сбербанку привлечь дешевые депозиты — Moody’s
Интерпресс / PhotoXPress

Сбербанк оказался бенефициаром «бегства в качество» вкладчиков и компаний, которые переложили в Сбербанк свои средства из небольших и менее устойчивых банков, пишет Moody's. Это позволило банку снизить ставки по депозитам и сократить стоимость фондирования.

В 2014-2016 гг. ЦБ отзывал по 100 лицензий ежегодно, напоминает Moody's. В то же время россияне рассчитывают, что государство готово оказать безоговорочную поддержку Сбербанку, указывает агентство. До тех пор пока регулятор продолжает расчищать рынок, это будет играть на руку Сбербанку и давать ему большую власть в определении ставок по депозитам, считает Moody's.

Ставки Сбербанка светят, но не греют (на фото президент банка Герман Греф)
Сбербанк резко снизил ставки по депозитам
Многие игроки обещают последовать за ним

На этой неделе Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам и сберегательным сертификатам. Снижение составило от 0,3 до 1,05 п. п. в зависимости от суммы и срока вложений. Кроме того, с апреля Сбербанк отменил самый доходный, открываемый дистанционно сезонный вклад «Новый уровень», по которому платил 7,7% годовых. Теперь максимальная ставка вклада, открытого в отделении Сбербанка, составляет 5,6% годовых, а дистанционно — 6,1%. Обе назначаются при размещении на 3-6 месяцев не менее 700 000 руб. По данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих больше всего средств населения, в третьей декаде марта составила 8%.

По депозитам компаний Сбербанк предлагает ставку в несколько раз меньше рынка, указывает Moody's. Так, у Сбербанка она 3%, в среднем по рынку — 9%. Поскольку корпоративные депозиты, в отличие от вкладов, не застрахованы, это дает Сбербанку возможность снижать ставки по ним еще больше, чем по депозитам физлиц, объясняет агентство. В то же время Сбербанк предпочитает розничные депозиты корпоративным, это заложено в его стратегии: доля вкладов в его обязательствах выросла за два года с 40 до 55%, а депозитов компаний осталась на прежнем уровне — чуть менее 30%.

На конец 2016 г. Сбербанк привлек 18,7 трлн руб. средств клиентов, они снизились на 5,5% по сравнению с 2015 г., говорится в отчетности банка по МСФО. Вклады населения выросли на 400 млрд руб. за 2016 г. и составили 12,4 трлн руб. Средства юрлиц сократились на 19,5% до 6,2 трлн руб.

Низкая стоимость фондирования влияет на маржу: у Сбербанка она сейчас больше 5% и останется на 100 базисных пунктов выше, чем в среднем по сектору на протяжении 2017-2018 гг., прогнозирует Moody's.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

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