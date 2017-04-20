За неделю до перехода на натуральное возмещение в ОСАГО в нем обнаружилась проблема

Непонятно, как урегулировать убыток от ДТП с участием владельцев старого и нового полисов

Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Встречаются новый и старый полис

С 28 апреля вступят в силу поправки в закон об ОСАГО: по договорам, заключенным с этого дня, страховщики будут компенсировать ущерб автомобилю, направляя его на ремонт за свой счет (натуральное возмещение). Но закон не уточняет, должны ли новые полисы быть у всех участников ДТП или достаточно одного. Участники рынка, регулятор, чиновники и эксперты разошлись во мнении, что делать в случае аварии с участием владельцев полисов ОСАГО, купленных до и после 28 апреля.

Замминистра финансов Алексей Моисеев затруднился это прокомментировать и посоветовал обратиться в Центробанк или Российский союз автостраховщиков (РСА, саморегулируемая организация, членство в которой обязательно для работы на рынке ОСАГО).

Позиция РСА на сегодня не сформирована, говорит начальник управления методологии урегулирования убытков Андрей Маклецов: формулировка в законе ему «не вполне ясна». «Нужно принять во внимание не только требование относительно полисов после 28 апреля, но и иные положения закона об ОСАГО, которые определяют действия страхователей, страховщиков, иных субъектов, исходя не из одного полиса, имеющегося, например, у потерпевшего, а из нескольких полисов», – говорит Маклецов, относя к таким положениям безальтернативное прямое возмещение убытков (ПВУ) или европротокол (см. врез).

ЦБ считает иначе: достаточно одного нового полиса у кого-то из участников ДТП, чтобы обязательно производилось натуральное возмещение. «При его наличии действует приоритет натурального возмещения (если у страховщика есть станция техобслуживания, соответствующая требованиям)», – сообщил сотрудник пресс-службы ЦБ, не уточнив, следует ли это из какого-то положения закона или регулятор сделает на этот счет разъяснения или выпустит документ.

Из-за того что в тексте поправок нет пояснения или отдельного указания ЦБ, могут возникнуть конфликты между страховщиками и их клиентами, опасается вице-президент Ассоциации защиты страхователей Инна Жаврид.

Напрямую При ПВУ автовладелец обращается за возмещением в компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО. Это делается во всех случаях, если столкнулись только два автомобиля и нет пострадавших, а у обоих водителей есть полисы ОСАГО.

Она считает, что возмещение по новой процедуре станет возможно, если у обоих автовладельцев полисы куплены после 28 апреля.

Страховщики, опрошенные «Ведомостями», собираются ремонтировать автомобили, только если новый полис у потерпевшего участника ДТП.

«Поскольку действует система прямого возмещения убытков, то получается, что [для ремонта] полис потерпевшего должен быть заключен после 28 апреля», – говорит руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. «Если в [машину] нашего клиента, купившего полис после 28 апреля, врезался кто-то со старым полисом ОСАГО, мы урегулируем ДТП по новой процедуре», – обещает заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Представитель «Росгосстраха» соглашается с такой позицией, добавляя, что, если случай не допускает прямого урегулирования, новый полис должен иметь виновник ДТП.

Страховщиков поддерживает депутат Госдумы, член Национального финансового совета Анатолий Аксаков: «Все вопросы, включая возмещение, я решаю со своим страховщиком, остальное меня не должно волновать. Следовательно, [для натурального возмещения] новый полис должен быть у потерпевшего».

На бизнесе страховщиков такой подход не отразится, уверяют участники рынка. «При расчетах в рамках прямого возмещения убытков страховая компания виновника ДТП заплатит другому страховщику, но не по счету за конкретный случай, а некую среднюю сумму, которую определяют по сложной системе взаиморасчетов», – говорит Иванов.