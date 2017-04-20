НПФ Сбербанка раскрыл, как распорядился пенсионными накоплениями клиентов, – в основном вложил в бумаги материнского банка
Е. Разумный / Ведомости
Первый из крупнейших частных пенсионных фондов – НПФ Сбербанка раскрыл структуру портфеля по пенсионным накоплениям на конец 2016 г. До сих пор подробную отчетность о своих вложениях раскрывали только небольшой НПФ «Федерация» и Ханты-Мансийский НПФ (данные обновляются раз в месяц). Пока фонды делают это добровольно – ЦБ лишь заявил о намерениях обязать их раскрывать структуру портфелей.