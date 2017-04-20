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Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Инвестировал в себя

НПФ Сбербанка раскрыл, как распорядился пенсионными накоплениями клиентов

В основном вложил в бумаги материнского банка
НПФ Сбербанка раскрыл, как распорядился пенсионными накоплениями клиентов, – в основном вложил в бумаги материнского банка
НПФ Сбербанка раскрыл, как распорядился пенсионными накоплениями клиентов, – в основном вложил в бумаги материнского банка
Е. Разумный / Ведомости

Первый из крупнейших частных пенсионных фондов – НПФ Сбербанка раскрыл структуру портфеля по пенсионным накоплениям на конец 2016 г. До сих пор подробную отчетность о своих вложениях раскрывали только небольшой НПФ «Федерация» и Ханты-Мансийский НПФ (данные обновляются раз в месяц). Пока фонды делают это добровольно – ЦБ лишь заявил о намерениях обязать их раскрывать структуру портфелей.

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