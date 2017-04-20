НПФ Сбербанка раскрыл, как распорядился пенсионными накоплениями клиентов

Первый из крупнейших частных пенсионных фондов – НПФ Сбербанка раскрыл структуру портфеля по пенсионным накоплениям на конец 2016 г. До сих пор подробную отчетность о своих вложениях раскрывали только небольшой НПФ «Федерация» и Ханты-Мансийский НПФ (данные обновляются раз в месяц). Пока фонды делают это добровольно – ЦБ лишь заявил о намерениях обязать их раскрывать структуру портфелей.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров