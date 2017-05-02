ФГ «Будущее» Бориса Минца владеет облигациями «Пересвета» на 3 млрд рублей

Стоимость облигаций банка «Пересвет», находящихся на балансе частных пенсионных фондов (НПФ), входящих в финансовую группу (ФГ) «Будущее» (объединяет НПФ владельца O1 Group Бориса Минца), составляет 3,1 млрд руб., свидетельствует отчетность по МСФО ФГ.

2,6 млрд рублей на новых клиентов В 2016 г. ФГ «Будущее» направила 2,6 млрд руб. на привлечение новых клиентов, свидетельствует отчетность по МСФО группы. Из них на агентские вознаграждения пришлось 2,1 млрд руб., расходы на привлечение новых клиентов составили 298 млн руб., а за изготовление рекламной печатной продукции ФГ заплатила 221 млн руб.

«19 апреля 2017 г. Банк России принял ожидавшееся решение о начале процедуры финансового оздоровления [банка] с применением механизма bail-in, процесс оценки их (облигаций. – «Ведомости») справедливой стоимости является сложным, предполагает применение значительных суждений руководством, и сумма возможного изменения справедливой стоимости может оказаться существенной», – говорится в отчетности.

Ранее представитель ФГ «Будущее» заявляла, что группа действительно является владельцем облигаций банка «Пересвет» и намерена участвовать в процедуре bail-in. Пенсионные фонды, входящие Промышленно-финансовую группу (ПФГ) «Сафмар», также являются владельцами облигаций банка «Пересвет», признавал ранее совладелец ПФГ Микаил Шишханов. По его словам, под них фонды сформировали резервы. Он утверждал, что группа «Сафмар» также проголосовала за конвертацию облигаций в субординированный долг.

В отчетности по РСБУ НПФ «Доверие» (входит в ПФГ «Сафмар») указывается, что пенсионный фонд является владельцем бондов «Пересвета». В отчетности по МСФО фондов «Доверие» и «Сафмар» не указано, сколько у них на балансе находится облигаций банка. Другим пенсионным фондом, владеющим бондами «Пересвета», является НПФ «Стройкомплекс». Также он держал деньги на депозитах и счетах в банке.

Согласно отчетности фонда по РСБУ, НПФ «Стройкомплекс» держал в банке «Пересвет» 910 млн руб., или примерно четверть своих активов. Из них 187 млн руб. приходится на пенсионные накопления, 460 млн руб. – на резервы, остальное – собственные средства фонда, следует из отчетности. У «Пересвета» в обращении облигации на 29 млрд руб., среди их держателей – банки и пенсионные фонды.

«Ведомости» ожидают ответа на запрос от ФГ «Будущее».