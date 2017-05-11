Таинственный трейдер «50 Cent» – это инвестфонд Ruffer

С начала года трейдер «50 Cent», как его окрестил рынок, потратил на опционы $120 млн
Vladimir Weiss / Bloomberg
О том, что опционы на индекс волатильности VIX скупает лондонский инвестфонд Ruffer, FT рассказали четыре представителя трейдинговых подразделений банков. Ruffer LLP ($20 млрд под управлением) был основан инвестором и филантропом Джонатаном Раффером, среди клиентов фонда значится в том числе церковь Англии. Именно этот фонд оказался таинственным трейдером, который с декабря скупает опционы на VIX по цене около 50 центов за штуку независимо от цены их исполнения.