Рынки
Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: $120 млн как 50 центов

Таинственный трейдер «50 Cent» – это инвестфонд Ruffer

Как выяснила FT, он по-прежнему ставит на рост волатильности, хотя индекс VIX на 24-летнем минимуме
С начала года трейдер «50 Cent», как его окрестил рынок, потратил на опционы $120 млн
С начала года трейдер «50 Cent», как его окрестил рынок, потратил на опционы $120 млн
Vladimir Weiss / Bloomberg

О том, что опционы на индекс волатильности VIX скупает лондонский инвестфонд Ruffer, FT рассказали четыре представителя трейдинговых подразделений банков. Ruffer LLP ($20 млрд под управлением) был основан инвестором и филантропом Джонатаном Раффером, среди клиентов фонда значится в том числе церковь Англии. Именно этот фонд оказался таинственным трейдером, который с декабря скупает опционы на VIX по цене около 50 центов за штуку независимо от цены их исполнения.

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