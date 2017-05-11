Таинственный трейдер «50 Cent» – это инвестфонд Ruffer

О том, что опционы на индекс волатильности VIX скупает лондонский инвестфонд Ruffer, FT рассказали четыре представителя трейдинговых подразделений банков. Ruffer LLP ($20 млрд под управлением) был основан инвестором и филантропом Джонатаном Раффером, среди клиентов фонда значится в том числе церковь Англии. Именно этот фонд оказался таинственным трейдером, который с декабря скупает опционы на VIX по цене около 50 центов за штуку независимо от цены их исполнения.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров