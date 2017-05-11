ОФЗ для населения покупают в основном состоятельные клиенты

Спрос на ОФЗ-н формируют люди, которые хотят диверсифицировать свои сбережения

За первые восемь дней продаж ОФЗ для населения (ОФЗ-н) через сеть ВТБ 24 было оформлено 2000 сделок на 2,5 млрд руб. Об этом рассказал предправления банка Михаил Задорнов.

Всего по состоянию на 17.00 мск 10 мая «ВТБ 24» принял 2500 заявок на покупку. «Важно отметить, что здесь очень устойчив средний чек – 1,2 млн руб.», – сказал Задорнов. Покупатели ОФЗ-н – это достаточно состоятельные люди, продолжил он, для «ВТБ 24» это клиенты сегмента «Привилегия», это не массовый клиент.

Спрос на ОФЗ-н формируют люди, которые хотят диверсифицировать свои сбережения, это способ на 2–3 года зафиксировать достаточно выгодную рублевую доходность, пояснил Задорнов. «Мы этого ждали и убеждали в этом Минфин», – вспоминает Задорнов.

Более половины клиентов, пришедших за ОФЗ-н, новые для банка, добавил он. По его словам, спрос на ОФЗ-н достаточно устойчив, весь первый выпуск на 15 млрд руб. в ближайшие полтора месяца будет продан. Банк также ждет от Минфина размещения еще 15 млрд руб. до конца года.

Продажи ОФЗ-н начались 26 апреля, агентами стали Сбербанк и «ВТБ 24», выпуск на 15 млрд руб. разделен между ними поровну. Сбербанк России за восемь рабочих дней после начала размещения ОФЗ-н дебютного выпуска N53001RMFS реализовал их на 5,2 млрд руб.

Опробовав ОФЗ для населения, «ВТБ 24» хочет выпустить ипотечные облигации с гарантией АИЖК для физических лиц. Их смогут покупать люди с расчетом на достаточно устойчивую доходность, прежде всего «ВТБ 24» будет предлагать их собственным клиентам, говорит Задорнов.