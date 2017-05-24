Банки
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Не рыцарь, не директор Гудвин

Royal Bank of Scotland пытается по-мирному договориться с акционерами, требующими от него 4 млрд фунтов

Его экс-гендиректора Фреда Гудвина ожидает суд

Во вторник в Высоком суде Лондона должны были начаться слушания по иску акционеров Royal Bank of Scotland (RBS) к банку. Иск был подан в марте 2013 г. и с тех пор количество его участников выросло до 27 000, пишет Bloomberg. Они требуют от банка 4 млрд фунтов ($5,2 млрд), но в декабре 2016 г. RBS зарезервировал на выплаты 800 млн фунтов.

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