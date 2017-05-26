Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Трейдеров обучат хорошим манерам

Для валютных трейдеров написан кодекс поведения

Банк международных расчетов (BIS) составил документ из 55 этических принципов, но следовать им – дело добровольное