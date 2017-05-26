Рынки
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Трейдеров обучат хорошим манерам

Для валютных трейдеров написан кодекс поведения

Банк международных расчетов (BIS) составил документ из 55 этических принципов, но следовать им – дело добровольное

Кодекс для валютных трейдеров, над которым Банк международных расчетов (BIS) трудился с 2015 г., касается вопросов этики, управления, исполнения заказов, обмена информации, комплаенса и проведения расчетов по сделкам.

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