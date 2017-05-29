ЦБ позволит банкам защищать наличные при инкассации не броневиками и охраной, а специальной краской

Инкассаторы смогут использовать устройства для упаковки наличных денег А. Гордеев / Ведомости

Инкассаторы смогут использовать устройства для упаковки наличных денег, в случае несанкционированного вскрытия которых банкноты окрашиваются краской, вместо специально оборудованных машин и вооруженной охраны. Об этом говорится в проекте положения ЦБ, опубликованном в понедельник.

Краска должна обладать устойчивостью к воздействию растворителей, химических реактивов и другими характеристиками, позволяющими идентифицировать ее наличие на банкноте Банка России, говорится в документе. В случае использования устройств с краской разрешается не применять требования, «установленные к автотранспорту, а также к наличию у инкассаторских работников служебного оружия или сопровождению инкассаторских, кассовых работников сотрудниками органов внутренних дел, частной охранной организации, имеющими служебное оружие».

На Западе инкассаторы при перевозке наличных используют краску, поэтому вооруженная охрана и броневики им не требуются: вскрыть контейнер, не повредив наличные, просто невозможно, рассказывает вице-президент ТКБ Игорь Антонов.

Одним из первых, кто стал применять краску при перевозке денег, был Сбербанк, использование краски в контейнерах для перевозки наличных делает кражу денег бессмысленной, напоминает заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Злоумышленники, зная об этом, вряд ли будут нападать на инкассатора, продолжает он, если же это происходит, то банк теряет свои средства, но они покрываются страховкой.

Ряд банков пытались добиться того, чтобы можно было применять краску и не использовать вооруженную охрану и броневик, это значительно удешевило бы стоимость перевозки наличных, объясняет Антонов. Стоимость броневика доходит до 3 млн руб., а его экипаж состоит минимум из трех человек: водителя, охранника, инкассатора, приводит он пример.

«Если ЦБ изменит свое положение и разрешит использовать краску, то, думаю, очень многие перейдут на этот способ защиты денег при перевозке», – считает Антонов. Однако это произойдет небыстро, предупреждает он: нужно будет изменить внутренние документы, закупить краску, отработать новую технологию и т. д. Кроме того, у всех сейчас уже закуплены броневики.

Сбербанк в пятницу объявил о том, что будет доставлять дронами наличные, для защиты денег будут применяться контейнеры с краской, которая будет приводить купюры в негодность в случае покушения на дрон. «Мы не исключаем, что примерно через месяц в Казани мы будем пилотировать [тестировать] такие дроны», – рассказывал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Проект положения ЦБ, хотя и позволяет отказаться от охраны в случае использования краски, требует, чтобы перевозка денег осуществлялась одним или несколькими кассовыми работниками.

Положение ЦБ вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования, говорится в проекте, его обсуждение продлится до 12 июня. Представители Сбербанка и МКБ на запрос не ответили, получить комментарии «Инкахрана» не удалось.