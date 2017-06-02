Фонды JP Morgan и Oppenheimer скупают акции Московской биржи

Рост инвестиций со стороны JP Morgan, одного из крупнейших в мире фондов, говорит о его доверии к менеджменту и стратегии развития биржи Segrei Karpukhin / REUTERS

Фонды JP Morgan увеличили долю в капитале Московской биржи до 5,02%, сообщила торговая площадка. Инвестор последовательно наращивал позицию в акциях биржи, и недавно его доля перешагнула 5% - уровень, обязательный для раскрытия такой информации, поясняет представитель торговой площадки. В мае свою долю в капитале биржи до 5,01% увеличило другое американское семейство фондов - Oppenheimer Funds.

Рост инвестиций со стороны JP Morgan, одного из крупнейших в мире фондов, говорит о его доверии к менеджменту и стратегии развития биржи, уверен представитель торговой площадки. Это также позитивный сигнал для других инвесторов в акции российских компаний, считает он.

Сейчас иностранные фонды, напротив, частично сокращают позиции в российских активах, опасаясь, что цены на нефть так и не вырастут, несмотря на продление соглашения ОПЕК+, замечает аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Богдан Зварич. Спрос на акции биржи связан, скорее, с оценкой ее будущих показателей, считает он: ожиданием роста волатильности, как следствие - роста объема торгов и, соответственно, комиссионных биржи.

Совокупная доля JP Morgan и Oppenheimer (более 10%) дает право созвать внеочередное собрание акционеров, замечает исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук, но вряд ли они приобрели акции с целью активно участвовать в корпоративных действиях биржи, скорее, «рассчитывают на рост факторов капитализации».

Иностранные инвесторы биржи активно пользуются правами, которые обеспечивает им доля в капитале, утверждает представитель торговой площадки, участвуют в избрании совета директоров. Сейчас шесть из 12 директоров Мосбиржи - независимые, напоминает он. Структура капитала Московской биржи уникальна для российского рынка, нет единого мажоритария, «разношерстный» наблюдательный совет, влияние государства невелико, восхищается Шевчук.

Вчера к закрытию торгов стоимость акций Московской биржи снизилась на 0,2% до 100,8 руб. Индекс ММВБ опустился на 1,62% до 1869,66 пунктов.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей JP Morgan и Oppenheimer Funds.