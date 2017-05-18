Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале снизилась на 28,4%

Московская биржа в I квартале 2017 г. получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,998 млрд руб., что на 28,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета. По сравнению с IV кварталом 2016 г. чистая прибыль снизилась на 9,2%.

Операционные доходы биржи составили 9,469 млрд руб., сократившись на 19,3% по сравнению с январем – мартом 2016 г. и на 7,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Операционные расходы Московской биржи в I квартале выросли на 6,7% до 3,281 млрд руб.

EBITDA снизилась 24,7% до 6,902 млрд руб. При этом рентабельность по этому показателю составила 72,9%. Базовая прибыль на акцию Московской биржи составила 2,23 руб. против 3,12 руб. в I квартале 2016 г. и 2,44 руб. в предыдущем квартале.