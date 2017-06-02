S&P отозвало рейтинги по российской шкале Е. Разумный / Ведомости

Последнее из «большой тройки» зарубежных рейтинговых агентств — Standard & Poor's — отозвало все рейтинги, присвоенные российским эмиссиям и эмитентам по национальной шкале, говорится в его сообщении. Агентство будет поддерживать лишь рейтинги по международной шкале и заверяет, что отзыв национальных рейтингов не окажет на них никакого влияния.

Первым такое решение приняло международное рейтинговое агентство Moody’s, отозвав в марте прошлого года присвоенные национальные рейтинги, а также закрыв совместное с «Интерфаксом» дочернее предприятие «Мудис Интерфакс». Вслед за ним в декабре 2016 г. рейтинги российских эмитентов по национальной шкале отозвал и Fitch. Решение было принято обоими агентствами на фоне ужесточения регулирования отрасли кредитных рейтингов в России.

Вступивший в июле 2015г. закон обязывал зарубежные рейтинговые агентства получить аккредитацию в ЦБ и создать «дочку», которая должна иметь отдельную службу внутреннего контроля, а также свой рейтинговый и методологический комитеты. В соответствии с новыми требованиями, рейтинговые агентства не могут отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной шкале по решению иностранных государств, даже в случае санкций против отдельных компаний.

Однако это противоречит американскому законодательству, которое обязывает отозвать рейтинги компаний, попавших в черный список OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США. – «Ведомости») - иначе агентству грозит внушительных размеров штраф, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к одному из агентств «тройки». «Мы, как глобальная компания, которая должна соблюдать законы США, поставлены в ситуацию, когда в случае введения санкций против российских клиентов нарушим либо российское, либо международное законодательство», — говорил глава аналитической службы Fitch Йен Линнелл в интервью Bloomberg. К тому же, требования в отношении организационной и операционной независимости ограничат возможность «Мудис Интерфакс» использовать глобальные ресурсы Moody's, поясняло агентство.

В апреле этого года ЦБ внес агентства «большой тройки» в реестр филиалов иностранных кредитных рейтинговых агентств, напомнив, что из рейтинги не будут учитываться в регулятивных целях. С 14 июля Банк России перестанет принимать рейтинги агентств «большой тройки» при регулировании управляющих компаний, пенсионных фондов и при включении ценных бумаг в ломбардный список Центробанка. Пока что аккредитацию в ЦБ прошли лишь два российских рейтинговых агентства - АКРА и «Эксперт РА».

«Рано или поздно Standard & Poor's должно было отозвать рейтинги по национальной шкале, поскольку оно не получило аккредитацию ЦБ, с 13 июля потеряло бы право присваивать такие рейтинги», - говорит директор департамента риск-менеджмента «ЕФГ управление активами» Александр Баранов. «Не стоит ожидать какого-либо влияния на рынок этого события, использование рейтингов по национальной шкале до недавнего времени было минимальным, - говорит гендиректор рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова. Но с июля 2017г. для целей регулирования будут использоваться рейтинги именно по национальной шкале, напомнила она. Другой сотрудник рейтингового агентства сожалеет об уходе «тройки»: по его словам, конкуренция на рынке рейтинговых агентств полезна для локальных рейтинговых агентств, важна для инвесторов и самих эмитентов.

«С точки зрения привлечения капитала никто из российских эмитентов и законодательно не рассматривал применение рейтинга «большой тройки» по национальной шкале — все получают рейтинги «большой тройки» по международной шкале», - возражает Баранов.