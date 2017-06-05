Гендиректором «КИТ финанс брокера» стал Юрий Лазаренко

Чистая прибыль «КИТ финанс» в 2016 г. сократилась в 12 раз по сравнению с 2015 годом Е. Кузьмина / Ведомости

Полномочия гендиректора «КИТ финанс брокера» (входит в группу «КИТ финанс», один из конечных владельцев которой – НПФ «Благосостояние») Михаила Шабанова досрочно прекращены 1 июня, его заменит финансовый директор Юрий Лазаренко, сообщил банк. Шабанов подтвердил свой уход, но не назвал новое место работы, уточнив лишь, что это компания, входящая в группу НПФ «Благосостояние». «Есть несколько вариантов нового места работы Шабанова, идут переговоры», – говорит источник в «КИТ финанс».