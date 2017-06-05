Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: «КИТ финанс» сменил директора
Гендиректором «КИТ финанс брокера» стал Юрий Лазаренко
Он сменил Михаила Шабанова, чьи полномочия прекращены досрочно
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Чистая прибыль «КИТ финанс» в 2016 г. сократилась в 12 раз по сравнению с 2015 годом
Е. Кузьмина / Ведомости
Полномочия гендиректора «КИТ финанс брокера» (входит в группу «КИТ финанс», один из конечных владельцев которой – НПФ «Благосостояние») Михаила Шабанова досрочно прекращены 1 июня, его заменит финансовый директор Юрий Лазаренко, сообщил банк. Шабанов подтвердил свой уход, но не назвал новое место работы, уточнив лишь, что это компания, входящая в группу НПФ «Благосостояние». «Есть несколько вариантов нового места работы Шабанова, идут переговоры», – говорит источник в «КИТ финанс».
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