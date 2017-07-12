Royal Bank of Scotland заплатит $5,5 млрд за нарушения в кризис 2008 года

Он стал семнадцатым банком, заключившим подобное мировое соглашение с властями США

Британский банк RBS заплатит $5,5 млрд за нарушения в кризис 2008 г. Alastair Grant / AP

Royal Bank of Scotland (RBS) в среду подписал мировое соглашение с Федеральным агентством жилищного финансирования США (FHFA), сообщают WSJ и FT. Банк согласился заплатить $5,5 млрд за досудебное урегулирование спора с ведомством.

Власти США утверждают, что в предкризисные годы RBS допускал нарушения при продаже ипотечных кредитов низкого качества (subprime) государственным ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac. RBS стал 17-м банком, заключившим подобное соглашение. Среди тех, кто это сделал ранее, – Bank of America, JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Deutsche Bank и Credit Suisse. Общая сумма выплат превышает $60 млрд.

«Соглашение с FHFA — хорошее напоминание о том, что происходило с нашим банком до финансового кризиса 2008 г., и о высокой цене, заплаченной за международные амбиции», – прокомментировал мировое соглашение гендиректор RBS Росс Макьюэн.

Под руководством экс-гендиректора Фреда Гудвина, управлявшего RBS в предкризисные годы, банк потратил на поглощения $140 млрд. У RBS были большие трейдинговые операции в США, а в России работала «дочка» RBS – ЗАО «Королевский банк Шотландии».

Среди прочего RBS купил часть активов нидерландского ABN Amro – и это приобретение едва не стало фатальным. В 2008 г. он оказался на грани краха. Правительство национализировало и рекапитализировало банк. После кризиса RBS сократил зарубежные активы, включая трейдинговые операции в США. Из России он тоже ушел.

Сейчас британскому правительству принадлежит 71,5% акций RBS, и представители минфина не раз говорили, что эта доля не будет сокращаться, а банк не сможет платить дивиденды, пока не появится ясность со штрафами.

Сумма соглашения RBS с FHFA ($5,5 млрд) оказалась выше прогнозов и удивила банкиров и других участников рынка, надеявшихся на облегчение участи банков, что было неоднократно обещано администрацией Дональда Трампа. Макьюэн признал, что «разочарован тем, что сумма штрафа оказалась такой большой».

Деньги на штраф у RBS есть: он зарезервировал $8,3 млрд на последующие судебные соглашения. Но к банку остаются претензии у нескольких регуляторов США, в том числе у министерства юстиции. По оценке аналитиков Jefferies, до конца года RBS придется отложить еще $2,5 млрд на соглашение с минфином США.