Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Кошелек не сходится
Гражданский кодекс не учел существование электронных кошельков и предоплаченных карт
Юридические риски есть, но у игроков остался профильный закон
- Анна Еремина
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В ГК до сих пор нет понятия «электронные денежные средства», сетует вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Олег Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
В среду Совет Федерации одобрил поправки в Гражданский кодекс (ГК), вступающие в силу с 1 июня 2018 г. Часть из них обеспокоила участников рынка.
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