Банки
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Кошелек не сходится

Гражданский кодекс не учел существование электронных кошельков и предоплаченных карт

Юридические риски есть, но у игроков остался профильный закон

В среду Совет Федерации одобрил поправки в Гражданский кодекс (ГК), вступающие в силу с 1 июня 2018 г. Часть из них обеспокоила участников рынка.

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