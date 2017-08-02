Евро стоит больше 72 рублей

Более существенное ослабление рубля к евро связано с укреплением единой европейской валюты на международном рынке, говорит аналитик банка Nordea Татьяна Евдокимова Максим Стулов / Ведомости

Евро продолжает дорожать к рублю. В 11.35 мск евро стоил 72,01 руб. - это максимальное значение с конца сентября 2016 г. Через пять минут европейская валюта подешевела до 71,83 руб., что больше предыдущего закрытия на 57 коп.

Доллар также укреплялся. В 11.40 за него давали 60,62 руб., по сравнению с вторником он подорожал на 25 коп.

Нефть Brent дешевеет с самого начала недели. В 10.40 мск стоимость октябрьских фьючерсов достигла $51,29 — в понедельник она приближалась к $53. На прошлой неделе, несмотря на дорожающую нефть, рубль падал и к доллару, и к евро.

«Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», - заявил утром в среду министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, рубль продолжит колебаться, но «в ограниченном диапазоне». В то же время министр считает, что текущая стоимость рубля нормальна и соответствует движениям капитала — сейчас они стали меньше, констатировал Орешкин. «Тот приток капитала, который был в начале года, шел по двум каналам. Первый канал - приток иностранных денег в рынок ОФЗ. Второй канал - активные заимствования российских компаний на внешних рынках. Был очень серьезный приток капитала, который повлиял на некоторое переукрепление рубля, о котором мы говорили в начале года», - заметил он. На 1 июня доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла рекордных 30,7%. Внешний долг России по состоянию на 1 июля по оценке ЦБ составил $529,6 млрд, превысив уровень начала года на $15,5 млрд, или на 3%.

В марте Орешкин заявлял, что рубль стоит дороже на 10-12%, чем должен. Позже он представил прогноз Минэкономразвития на 2017 г.: при цене на нефть около $55 курс будет 63-64 руб. за доллар.

Есть несколько причин падения рубля, перечисляет аналитик УК «БК-сбережения» Сергей Суверов. Во-первых, окончание налогового периода, который на прошлой неделе несколько поддерживал курс. Во-вторых, обсуждение санкций США и в целом тренд на обострение российско-американских отношений.

Более существенное ослабление рубля к евро связано с укреплением единой европейской валюты на международном рынке, говорит аналитик банка Nordea Татьяна Евдокимова. По ее словам, оно связано с вышедшей вчера позитивной макроэкономической статистикой по Еврозоне: в июне снижалась безработица, а ВВП вырос на 0,6% во II квартале. «Положительные макроэкономические данные повышают уверенность рынков в скором сворачивании программы количественного смягчения ЕЦБ, что обеспечивает поддержку евро на глобальном рынке», - полагает Евдокимова.