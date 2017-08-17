Инвесторы скупают бонды «Пересвета»

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Стоимость бондов «Пересвета» четвертого выпуска поднялась до 46%, что также в два раза больше последнего закрытия Е. Разумный / Ведомости

С начала торгов на Московской бирже рублевые облигации банка «Пересвет» значительно подорожали. В 12.00 мск облигации первого выпуска стоили 44% от номинала, подорожав в два раза по сравнению с предыдущими торгами. Стоимость бондов «Пересвета» четвертого выпуска поднялась до 46%, что также в два раза больше последнего закрытия. Второй выпуск за утро подорожал с 13 до 24% от номинала, пятый — с 12,5 до 22,5%. Номинальная стоимость облигаций всех выпусков — 1000 руб.

С 16 августа Московская биржа сняла ограничения на торги облигациями «Пересвета», которые ввела в ноябре прошлого года (с того времени бумаги банка торговались в дефолтном режиме). Как следует из сообщения торговой площадки, заключение сделок с бондами банка возможно в режимах основных торгов, переговорных сделок (РПС) и репо с облигациями.