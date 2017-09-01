Проблемный Русский международный банк нашел капитал в Южной Осетии

В середине июля 2017 г. РМБ объявил, что готовится к смене собственников Андрей Гордеев / Ведомости

Стратегическим инвестором Русского международного банка (РМБ), ограничившего выдачу вкладов, может стать Республиканский банк развития, зарегистрированный в Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении РМБ.

После смены собственников будет скорректирована стратегия, следует из сообщения банка. В первую очередь РМБ будет предоставлять «полный комплекс финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов» в Южной Осетии, что позволит увеличить товарооборот между странами. После этого банк планирует организовать «стабильную, прозрачную систему международных расчетов с Сирийской Арабской Республикой и Исламской Республикой Иран, а также рассмотрит возможность открытия в этих странах своих представительств», сказано в пресс-релизе на сайте РМБ.

Договоренности достигнуты на этой неделе, сообщил РМБ, после подписания документы будут направлены на согласование в ЦБ. Предполагается, что основными акционерами РМБ станут российский бизнесмен Алексей Курочкин и Республиканский банк развития.

Сейчас основными акционерами РМБ являются родственница сенатора Александра Шишкина Анастасия и Николай Заволокин (у них по 19,9% акций), у Сергея Матренина и Курочкина – по 16,3%. На прошлой неделе из капитала РМБ вышел сенатор от Курской области и владелец «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов. Он владел 10% акций РМБ и передал свою долю банку.

Предправления РМБ Булад Субанов отказался отвечать на вопросы до проведения пресс-конференции. Она состоится в понедельник в информагентстве НСН, входящем в холдинг Богданова.

РМБ испытывает проблемы с ликвидностью. Банк 21 августа объявил, что по требованию ЦБ он «временно приостановил открытие счетов и привлечение новых депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей». Также банк сообщил, что «из-за негативного информационного фона в СМИ» у него произошел отток средств клиентов и он ввел ограничение на выдачу и перевод денежных средств. На форуме banki.ru на прошлой неделе клиенты РМБ жаловались, что они не могут не только забрать свои вклады, но и провести операции по дебетовым картам. Банк также перешел на режим работы с 9.30 до 12.00, говорится на его сайте, и закрыл два дополнительных офиса.

В пятницу, 1 сентября, в колл-центре банка «Ведомостям» сообщили, что теперь банк все же выдает вклады, но «частями»: по 100 000–250 000 руб. Представитель банка это не прокомментировал.

В середине июля 2017 г. РМБ объявил, что готовится к смене собственников. Имен новых владельцев банк не раскрывал. Однако сразу несколько контрагентов банка указали, что его может приобрести скандально известный банкир Владимир Антонов. В 2011 г. он продал калининградский Инвестбанк своему подчиненному, а спустя два года банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. Антонову также принадлежал банк Snoras в Литве: в 2011 г. он и его латвийская «дочка» были национализированы, а дыра в них превысила $1,5 млрд.

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