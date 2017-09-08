ЦБ отменит аукционы валютного репо с минимальным лимитом

Банки уже сократили задолженность перед регулятором до $1 млрд и не испытывают потребности в долларах

ЦБ перестанет предлагать банкам валюту на аукционах репо с минимальным лимитом Е. Разумный / Ведомости

Центробанк решил с 11 сентября отменить аукционы репо в валюте сроком 7 и 28 дней, максимальный объем заимствования по которым составляет $100 млн, сообщил регулятор.

«Банк России проводит политику постепенного снижения задолженности кредитных организаций по операциям валютного рефинансирования, исходя из их временного характера. В настоящее время указанная задолженность снизилась до $1 млрд», - объясняется в сообщении ЦБ. Кроме того, свое решение регулятор основывал на «сложившейся конъюнктуре валютного рынка». «Ведомости» ожидают ответов представителя Банка России.

«То, что эти аукционы ЦБ отменил, выглядит абсолютно логичным: вопрос был только в том, когда это наконец произойдет», - говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Под «конъюнктурой валютного рынка» ЦБ, очевидно, имеет в виду, что в российских банках больше не наблюдается дефицита долларовой ликвидности, рассуждает он: пик дефицита, вспоминает Кузьмин, пришелся на начало 2015 г., когда задолженность банков перед ЦБ достигала $35 млрд. Снижение дефицита связано с тем, что Россия прошла пик выплат по внешнему долгу, напоминает он, называя валютные аукционы ЦБ «только антикризисным инструментом».

ЦБ начал проводить валютные аукционы репо в октябре 2014 г., когда рубль стремительно слабел по отношению к доллару. Тогда регулятор объяснял свое решение необходимостью предоставить банкам «расширение возможностей <...> по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью». На первых аукционах ставки по ним составляли 1,62%, последние же аукционы ЦБ на 7 и 28 дней были проведены по ставкам 3,2 и 3,23% соответственно.

Аукционы валютного репо сроком на год ЦБ отменил еще в мае 2015 г.