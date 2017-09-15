Китайские банки перестанут тормозить российские платежи

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Российские банки искали разные пути оплаты: и через территориальный Китай в юанях, и через США в долларах, и через московский Bank of China, и через Европу в евро Максим Стулов / Ведомости

Российский Центробанк договорился с Народным банком Китая (НБК, центробанк) по вопросу задержки платежей российских банков из-за санкций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV Международного банковского форума в Сочи.

Китайские гайки В октябре пройдет съезд Коммунистической партии Китая, к которому страна традиционно готовится загодя. Еще в апреле председатель КНР Си Цзиньпин призвал сделать финансовую безопасность приоритетом этого года. «Финансовая безопасность – важная составляющая национальной безопасности и важная основа устойчивого и здорового развития экономики», – цитировало его агентство Xinhua. С начала года Китай закручивает гайки в секторе криптовалют: он запретил анонимные сделки с ними, проверил биржи, запретил ICO и может запретить торговать криптовалютами на биржах. В июле в Китае был создан комитет по финансовой стабильности, в котором большую роль играет Народный банк Китая. Тогда же Китайская комиссия по банковскому регулированию (CBRC) пообещала усилить контроль за финансовыми рисками, в том числе относящимися к ликвидности, кредитованию и теневому банкингу. CBRC сообщала, что у нее есть пошаговый план, чтобы справиться с «хаосом» на рынке, но подробностей не раскрывала.

В связи с санкциями в отношении России при реализации комплаенс-контроля китайские банки не всегда пропускали платежи российских банков, рассказал он: «Китайские банки очень долго занимались исследованием тех или иных платежей». На сегодняшний день Банк России и НБК договорились, что китайская сторона даст рекомендации своим кредитным учреждениям, – излишнего беспокойства быть не должно, сообщил он.

Кроме того, китайские банки отменили резервирование средств иностранных банков на корсчетах, в том числе российских, рассказал Скобелкин. Раньше китайские банки замораживали 17% от среднего оборота по корсчету, сообщил он. Теперь требования по замораживанию нет, что сильно облегчит иностранным банкам работу с платежами в Китай, следует из его слов. Это позитивная новость, сказал «Ведомостям» представитель Бинбанка. «Китай сильно тормозил процесс зачисления платежей своим клиентам от российских банков. Более того, через пару недель переписок часто возвращал обратно (за минусом своих комиссий). Российские банки искали разные пути оплаты: и через территориальный Китай в юанях, и через США в долларах, и через московский Bank of China, и через Европу в евро. Но платежи все равно тормозились из-за сompliance reasons», – рассказал он.

По словам представителя Бинбанка, в нем заметили и отмену обязательного резервирования, однако это скорее повлияет не на стоимость платежей, а на упрощение операций.