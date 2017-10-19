Альфа-банк решил через суды досрочно взыскать долги с Алексея Хотина

Лицензия банка «Югра» была отозвана 28 июля 2017 г. М. Стулов / Ведомости

Альфа-банк потребовал от бывшего основного собственника банка «Югра» Алексея Хотина досрочного взыскания задолженности. Иски направлены в Арбитражный суд Москвы и Мещанский районный суд. Ответчиками указаны сам Хотин, ООО «Фазис» и несколько юридических лиц-поручителей. Общую сумму исков Альфа-банк не раскрыл.

Сумма претензий по иску Альфа-банка к кипрской «Фирмссистем энтерпрайз лтд» и ООО «Фазис», который был подан 18 октября в Арбитражный суд Москвы, составляет 2,58 млрд руб., следует из картотеки суда. Ответчиками в иске также указаны АО «Корпорация «Агрегат», ООО «Приоритет», ООО «Вентус», ООО «Ресурс», ООО «БРИЗ-21», ЗАО «Альфа-инвест», ЗАО «Экстракт-Фили» и ЗАО «Оптиматезностимул».

Иск к самому Хотину зарегистрирован Мещанским судом 17 октября. Из документов следует, что спор относится к категории споров о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору.

Источник «Интерфакса» на финансовом рынке утверждает, что общая сумма претензий по искам скоро может значительно возрасти. Претензии касаются девелоперского бизнеса Хотина, cказал источник РБК, близкий к одной из сторон спора. По данным «СПАРК-Интерфакса», основной вид деятельности ООО «Фазис» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 100% компании принадлежит кипрской «Фирмссистем энтерпрайз лтд».

Банк обратился в суды после долгих переговоров, объяснил «Ведомостям» представитель Альфа-банка. Решение было принято в связи с ухудшением финансового положения заемщика. «К сожалению, план, предложенный г-ном Хотиным в качестве окончательного варианта, не решает ситуации, а содержащиеся в нем условия означают, что компания в скором времени не сможет выполнять условия, прописанные в кредитном соглашении», — сказал он. Иски в суд он назвал вынужденной мерой и заверил, что банк открыт к дальнейшим поискам решения, которое удовлетворило бы всех.

«Ведомости» ждут комментария представителя Хотина.

Лицензия банка «Югра» была отозвана 28 июля 2017 г.

На конец мая 2017 г. источники «Ведомостей» сходились во мнении, что все активы отца и сына Юрия и Алексея Хотиных заложены банкам. Судя по истории залогов, в 2000-х гг. структуры Хотиных приобретали недвижимость на кредиты Сбербанка, ВТБ и банка «Глобэкс», у которых в залоге сотни тысяч квадратных метров принадлежащих бизнесменам площадей. «Уже в 2008 г. мне знакомый из ВТБ представлял Хотиных как классных, богатых клиентов, хотя они что-то и нахимичили с кредитным договором в этом банке», – говорил «Ведомостям» бывший топ-менеджер одного из госбанков.

У Хотиных сложились хорошие деловые отношения и с Альфа-банком, говорил один из их кредиторов. По его данным, в конце 2014 г. у них был там лимит под $1 млрд, все вопросы с банком решались на уровне акционеров. Совладелец банка Михаил Фридман подтвердил «Ведомостям» информацию о кредитной линии, но на другие вопросы про Хотиных не ответил.

Юрий и Алексей Хотины считаются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Их точный портфель опрошенным «Ведомостями» консультантам доподлинно не известен. Журнал Forbes оценил их портфель в 1,1 млн кв. м офисных и 176 000 кв. м торговых площадей. Доход от аренды от них составил, по подсчетам издания, $295 млн. С этим показателем Хотины заняли 8-е место крупнейших рантье в России.

В 2013 г. «Ведомости» на основании данных регистрационных баз решений судов и данных банков и консалтинговых компаний насчитали у Хотиных порядка 40 объектов на 2,1 млн кв. м, находящихся под управлением компаний New Life Group, Sky Property и Dream Group. Судя по сайтам этих компаний, их активы за четыре года не изменились. Среди крупнейших активов этих фирм – офисно-складские комплексы «Фаворит» (202 000 кв. м) в Электролитном проезде и «Аврора» (130 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, бизнес-центры «Гефест» (140 000 кв. м) на Дмитровском шоссе и Cherry Tower (120 000 кв. м) на Профсоюзной улице.

Гостиницу Four Seasons Hotel Moscow (экс-«Москва») на 180 номеров Хотины купили в 2015 г. у Сулеймана Керимова. Сделка оценивалась в 10 млрд руб. Считается, что Хотиным также принадлежат торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде, но формально ими владеет гендиректор «Русь ойла» Сергей Подлисецкий.