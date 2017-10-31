Медведев сделал платными еще два участка скоростной трассы Москва – Петербург

Хотя они еще не достроены

Дорога М11 будет полностью введена в строй в 2018 г., подтвердил актуальность планов представитель ГК «Автодор» Е. Разумный / Ведомости

Дмитрий Медведев подписал постановление о введении двух новых платных участков на дороге М11 в Тверской и Новгородской областях. Они еще не завершены и будут введены в пользование позднее, уточнил представитель компании.

Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по М11 (669 км дороги) займет не более 5,5 ч., докладывал председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в июне. В июне же Кельбах рассказывал, что к концу 2018 г. в эксплуатации будут уже все участки новой трассы, кроме южного обхода Твери, который пройдет по реконструированной действующей дороге М10.

Дорога М11 будет полностью введена в строй в 2018 г., подтвердил актуальность планов представитель ГК «Автодор». Постановление Медведева на этот раз обеспечило платность двух участков в Тверской и Новгородской областях. Платными они должны стать одновременно с введением в эксплуатацию, уточнил представитель ГК «Автодор», пока тарифы не определены. Четвертый участок дороги с 208 по 258 км (обход Торжка) введут в эксплуатацию уже в конце этого года, а участок с 334 по 543 км (обход населенных пунктов Валдай и Крестцы) введут «до начала летнего сезона 2018 г.», сообщил представитель госкомпании, отказавшись конкретизировать.

Средняя стоимость проезда может быть рассчитана как 1,5 р/км в ценах соответствующих лет, говорит представитель ГК «Автодор», оговариваясь, что это не тариф, а его ориентир, по аналогии с тарифами М-4 «Дон». По его словам, тариф может быть выше на выезде из Санкт-Петербурга - седьмой и восьмой участки дороги уже оформлены в концессию.

Два участка дороги платные уже сейчас: обход «Вышний Волочек» (от 110 до 220 руб. за проезд по участку легкового транспорта) и МКАД - Солнечногорск (от 200 до 500 руб. за проезд легкового транспорта).

Дорога Москва - Санкт-Петербург М11 дублирует бесплатную реконструируемую трассу М10. На момент решения о начале строительства бесплатная дорога была перегружена. О том, что маршрут будет полностью платным, было известно до начала строительства. Чтобы мотивировать автовладельцев, по новой трассе разрешат ездить со скоростью 130 км/ч.

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