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Банки

Топ-менеджер «ФК Открытие» вернется в Центробанк

Анна Орленко, в последнее время работавшая в составе временной администрации «ФК Открытие», не останется в банке

Директор департамента банковского надзора Центробанка Анна Орленко, отправившаяся на работу в «ФК Открытие» после объявления о его санации, с четверга покинет банк. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к «ФК Открытие», и подтвердили два человека, близких к временной администрации банка. Орленко была заместителем руководителя временной администрации «ФК Открытие» и на время своей занятости в банке не участвовала в работе департамента надзора ЦБ. Теперь же она возвращается к прежним обязанностям, говорят два собеседника «Ведомостей».

В четверг будет опубликован обновленный состав временной администрации «ФК Открытие» – вместе с Орленко банк покинет и часть нынешней команды, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Другой собеседник уточняет, что постепенно нынешние управленцы из ЦБ должны смениться на команду будущих менеджеров банка, в том числе из «ВТБ 24», нынешний руководитель которого - Михаил Задорнов - должен будет возглавить «ФК Открытие».

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