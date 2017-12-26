Минфин выступил за объединение «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка

Замминистра финансов Алексей Моисеев

Максим Стулов / Ведомости

Замминистра финансов Алексей Моисеев предложил объединить санируемые регулятором через Фонд консолидации банковского сектора «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

«Цель у всех одна – как можно скорее продать. Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее, в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться [к «ФК Открытие»]», – цитирует Моисеева ТАСС.

Но тогда объединенный банк будет очень большим и его будет очень сложно продать, признает Моисеев и считает, что правильный выход – это IPO.

Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24» рассказала, что вопрос объединения Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие» пока не решен, бизнес-модель работы банков обсуждается. Банки занимают 12-е, 10-е и 8-е места по активам соответственно.

«Как дальше будет развиваться бизнес-модель банков, мы как раз и обсуждаем. Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то, может быть, им придется продать часть активов. Обсуждаем, нужно ли их объединять или нет - эти вопросы еще не решены. Для нас задача – создать эффективную бизнес-модель для этих банков», – сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).

Еще раньше она рассказывала о том, что ЦБ не нужен один стратегический инвестор и регулятор хочет сделать банки публичными компаниями.

Также вчера назначенный с 1 января предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Коммерсанту» говорил, что объединение трех банков – один из возможных сценариев.