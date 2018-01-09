Конкурсный управляющий пытался спасти компанию игрой в лотерею

Из 100 лотерейных билетов выигрышными оказались только 48

Matt Alexander / PA / ТАСС

Конкурсный управляющий Александр Николаюк пытался пополнить конкурсную массу муниципального предприятия «Управляющая компания» необычным способом. Он приобрел билеты одной из национальных лотерей в надежде на то, что выигрыш будет зачислен на расчетный счет должника и распределен между кредиторами.

«Управляющая компания» обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство поселка Вершина Тёи в Хакасии. По итогам 2016 г. долг компании составил 37,5 млн руб., напоминает «Интерфакс».

Николаюк в ноябре купил 100 лотерейных билетов по цене 100 руб. каждый за счет должника. Свои действия он объяснял тем, что расчет по обязательствам должника «возможен только благодаря чуду». «Лотерея - это шанс. Призрачный, но шанс. И возможно, что 1 января 2018 г. нам повезет», – говорилось в официальном сообщении конкурсного управляющего, опубликованном в ноябре в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Расчет конкурсного управляющего не оправдался. Из 100 лотерейных билетов выигрышными оказались только 48. «Самый крупный выигрыш составил 124 руб., самый мелкий - 101 руб., общая сумма "выигрыша" составила 5035 руб.», - говорится в официальном сообщении Николаюка от 2 января.

Конкурсный управляющий подчеркнул, что лотерея для предприятия-банкрота «являлась беспроигрышной»: сумма 10 000 руб., потраченная на приобретение билетов, «удержана из вознаграждения конкурсного управляющего». «Лотерейные билеты пока не предъявлены к оплате выигрыша, если кто заинтересуется приобретением билетов на сувениры или как музейный экспонат, прошу обращаться», – написал он.

После того как стало известно о вложениях конкурсного управляющего в лотерейные билеты, прокуратура обратилась с жалобой в саморегулируемую организацию (СРО), в которой состоит Николаюк. «Прожитые 52 дня в ожидании Чуда были насыщены событиями с разной окраской, но в основном всё было замечательно. Но были лица, которым в силу своего служебного положения верить в Чудо Устав не позволяет. Усомнились сотрудники Уполномоченного органа и работники прокуратуры Аскизского района Хакасии. Они обратились с жалобами на мои действия в моё родное СРО. Жалобы рассматриваются», – написал Николаюк (сохранена орфография автора. – «Ведомости»).

Он уточнил, что страховавшая его компания СК «Арсеналъ» решила повысить для него тариф на обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего в пять раз. Таким образом, тариф был увеличен с 54 000 руб. до 270 000 руб. в год. «Ваши выступления в прессе – потянули на вот такую круглую сумму», – написал Николаюку директор региональной дирекции СК «Арсеналъ» в Новосибирске Андрей Черников (копия письма приложена к сообщению конкурсного управляющего).

Черников рассказал «Интерфаксу», что увеличить тариф для Николаюка было решено после анализа его деятельности по совокупности факторов, один из них которых – слова арбитражного управляющего в СМИ, что страховая компания «должна за все платить».