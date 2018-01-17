АИЖК выбрало нового предправления для своего банка
Артем Федорко должен до 2020 года вывести банк в лидеры ипотечного кредитования
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«Российский капитал» возглавит заместитель гендиректора Агенства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Артем Федорко, сказал Кузовлев
Андрей Гордеев / Ведомости
Предправления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев сообщил «Ведомостям», что покидает свой пост. «Я перешел на должность председателя совета директоров банка. Проект восстановления «Российского капитала» завершен, теперь я должен обеспечить выполнение стратегии развития банка. Это непростая задача».
«Российский капитал» возглавит заместитель гендиректора Агенства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Артем Федорко, сказал Кузовлев. Пресс-служба АИЖК это подтвердила, «Российского капитала» – отказалась от комментариев.
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