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Анна Еремина|Дарья Борисяк
Банки

АИЖК выбрало нового предправления для своего банка

Артем Федорко должен до 2020 года вывести банк в лидеры ипотечного кредитования

Предправления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев сообщил «Ведомостям», что покидает свой пост. «Я перешел на должность председателя совета директоров банка. Проект восстановления «Российского капитала» завершен, теперь я должен обеспечить выполнение стратегии развития банка. Это непростая задача».

«Российский капитал» возглавит заместитель гендиректора Агенства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Артем Федорко, сказал Кузовлев. Пресс-служба АИЖК это подтвердила, «Российского капитала» – отказалась от комментариев.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
19:44 17.01.2018
Какая ЖК. Как Греф скажет так и будет
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