Китай готовится к новым запретам на ICO и криптовалюты

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На Китай приходится 80% майнинговых мощностей мира – их закрытие может существенно повлиять на рынок криптовалюты
Евгений Разумный / Ведомости
Китай готовит новые ограничения для ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение криптовалют), особенно через зарубежные криптоплатформы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник китайской газеты China Daily.
Народный банк Китая совместно с другими финансовыми регуляторами подготовил пакет ограничительных мер против ICO и торговли криптовалютами как в Китае, так и за рубежом, утверждает собеседник издания. По его словам, правительство примет эти меры, когда «назреют условия».
Работа над новыми ограничениями началась после того, как регуляторы зафиксировали противозаконные действия с криптовалютами после запрета на их оборот на внутреннем рынке, сообщает China Daily.
Пекин запретил первичное размещение криптовалют, закрыл торговые площадки и ограничил майнинг биткойна еще в прошлом году. Однако китайский криптовалютный рынок продолжил развиваться. Китайские майнеры стремились перевести операции за границу, перемещая туда сами фермы для майнинга, отмечала ранее Financial Times (FT). Тогда издание называло самыми привлекательными направлениями для китайских майнеров Канаду, Исландию, Восточную Европу и Россию.
Ранее Reuters также ознакомился с меморандумом по итогам совещания, прошедшего в китайском правительстве. В этом документе Народный банк Китая, в частности, предложил блокировать доступ пользователей к китайским и зарубежным сайтам и мобильным приложениям, которые позволяют вести централизованную торговлю криптовалютами. Регулятор также советовал принять меры против провайдеров электронных кошельков и других платформ для оказания связанных с торговлей криптовалютой услуг. Народный банк Китая также призывал местные власти начать расследование в отношении сервисов, которые помогают людям выводить средства за рубеж.
FT ранее писала, что Пекин намерен положить конец майнингу биткойнов в стране из-за избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. По данным The Wall Street Journal, на Китай приходится 80% майнинговых мощностей мира – их закрытие может существенно повлиять на рынок криптовалюты, в частности биткойна. Утром во вторник, 6 февраля, цена биткойна ненадолго упала ниже $6000, свидетельствуют данные Coindesk.
Что такое ICO и как оно работает
Евгений Разумный / Ведомости
Новый способ привлечения капитала – первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) – пользуется огромной популярностью в этом году. Только в III квартале компании привлекли с его помощью рекордные $1,32 млрд, пишет The Wall Street Journal. Вот ответы на самые распространенные вопросы о том, что же это такое
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Jason DeCrow / AP
1. Что это? ICO позволяет стартапам привлекать финансирование в обход традиционных рынков капитала, напоминая смесь первичного размещения акций на бирже (IPO) и краудфандинга. В основном стартапы продают собственную виртуальную валюту, или токены, которые можно потратить на их услуги
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circa.com
2. Как это работает? В ходе ICO компания предлагает инвесторам так называемый токен – собственную криптовалюту, которую она создает на популярных платформах блокчейна (например, Ethereum)
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circa.com
3. О какой сумме идет речь? С начала года проведено 172 ICO на $2,27 млрд, согласно Token Report, против примерно $100 млн в 2016 г. В основном инвесторы используют для покупки токенов биткойны или другую криптовалюту – Ethereum. Для сравнения: в III квартале стартапы привлекли $1,32 млрд путем ICO, а с помощью венчурных инвесторов – $1,41 млрд, по данным CB Insights
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NASA
4. Какого размера достигают ICO? Крупнейшее ICO провел стартап Protocol Labs, разрабатывающий ни много ни мало межпланетную файловую систему (InterPlanetary File System). Он привлек $262 млн. До этого года рекордным было ICO венчурного фонда DAO на $152 млн, но треть тех денег похитили хакеры
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PAquarium
5. Какие компании проводят ICO? В основном технологические. Особенно те, что связаны с криптовалютами. Поэтому людям из других отраслей непросто понять, чем они занимаются. Хотя Paquarium привлекла $620 000 на строительство гигантского аквариума (на фото), а фермерское хозяйство «Экосистемы Колионово» в Московской области – более $500 000 на собственное развитие
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Mick Tsikas / Reuters
6. Как принять участие в ICO? Для этого необходимо иметь криптовалюту (биткойны, эфириумы и др.) и цифровой кошелек. В основном фирмы проводят ICO через собственные сайты, условия размещения у них различаются. Впоследствии токены можно приобрести и на вторичном рынке, но волатильность там может быть высокой, а ликвидность – низкой
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Евгений Разумный / Ведомости
7. Что нужно компании для проведения ICO? Необходимо иметь верный код, привлекательную для инвесторов историю и немного удачи. С точки зрения бизнеса и чтобы в будущем не оставить инвесторов с носом, хорошо бы еще иметь готовый продукт и обоснованные планы по его монетизации, однако не все проводящие ICO стартапы могут этим похвастаться
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PIXABAY
8. Как отличить легальное ICO от мошенничества? Самый простой признак – информация. Чем меньше деталей предоставлено, тем выше вероятность аферы. Стоит понимать, кто владеет стартапом, есть ли у него готовый продукт, внешние советники, юрисконсульт. Громкие заверения вроде «нас поддерживает крупный суверенный инвестфонд» при отсутствии конкретики – тревожный признак
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PIXABAY
9. Как на это смотрят регуляторы? Власти Китая и Южной Кореи недавно запретили ICO. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в июле заявила, что многие ICO должны регулироваться законами о ценных бумагах. 29 сентября она впервые предъявила обвинение в мошенничестве при проведении ICO. Минфин России до конца года хочет разработать закон о криптовалютах, Банк России выступил против использования криптовалют как денежных суррогатов
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Steve Marcus / Reuters
10. Стоит ли участвовать в ICO? Даже если это не мошенничество, нет гарантий, что ICO окажется успешным. Часто ICO проводят люди, которые начали работать над своей идеей всего несколько недель или месяцев назад. Даже если у компании есть многообещающий продукт, хорошая команда и ей помогает знаменитость (как рекламировавший два ICO боксер Флойд Мейвезер – на фото), она все равно может провалиться. Поэтому нужно быть готовым к убыткам.
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По данным Smith & Crown на конец августа, в случаях, когда стоимость размещенных в этом году токенов выросла, они показали рост в среднем в 28 раз. В 10% случаев она снизилась, в 30% торговля ими не велась. Неудачные ICO привлекли около $300 млн, но эти токены подешевели в среднем на 40% после размещения