Китай готовится к новым запретам на ICO и криптовалюты

На Китай приходится 80% майнинговых мощностей мира – их закрытие может существенно повлиять на рынок криптовалюты Евгений Разумный / Ведомости

Китай готовит новые ограничения для ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение криптовалют), особенно через зарубежные криптоплатформы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник китайской газеты China Daily.

Народный банк Китая совместно с другими финансовыми регуляторами подготовил пакет ограничительных мер против ICO и торговли криптовалютами как в Китае, так и за рубежом, утверждает собеседник издания. По его словам, правительство примет эти меры, когда «назреют условия».

Работа над новыми ограничениями началась после того, как регуляторы зафиксировали противозаконные действия с криптовалютами после запрета на их оборот на внутреннем рынке, сообщает China Daily.

Пекин запретил первичное размещение криптовалют, закрыл торговые площадки и ограничил майнинг биткойна еще в прошлом году. Однако китайский криптовалютный рынок продолжил развиваться. Китайские майнеры стремились перевести операции за границу, перемещая туда сами фермы для майнинга, отмечала ранее Financial Times (FT). Тогда издание называло самыми привлекательными направлениями для китайских майнеров Канаду, Исландию, Восточную Европу и Россию.

Ранее Reuters также ознакомился с меморандумом по итогам совещания, прошедшего в китайском правительстве. В этом документе Народный банк Китая, в частности, предложил блокировать доступ пользователей к китайским и зарубежным сайтам и мобильным приложениям, которые позволяют вести централизованную торговлю криптовалютами. Регулятор также советовал принять меры против провайдеров электронных кошельков и других платформ для оказания связанных с торговлей криптовалютой услуг. Народный банк Китая также призывал местные власти начать расследование в отношении сервисов, которые помогают людям выводить средства за рубеж.

FT ранее писала, что Пекин намерен положить конец майнингу биткойнов в стране из-за избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. По данным The Wall Street Journal, на Китай приходится 80% майнинговых мощностей мира – их закрытие может существенно повлиять на рынок криптовалюты, в частности биткойна. Утром во вторник, 6 февраля, цена биткойна ненадолго упала ниже $6000, свидетельствуют данные Coindesk.

Что такое ICO и как оно работает