Компания Ананьевых подала в суд на ЦБ

Promsvyaz Capital B.V. братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых подал иск к ЦБ Евгений Стецко / Ведомости

Promsvyaz Capital B.V. братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых подал иск к ЦБ, следует из картотеки арбитражных дел. Компания требует признать решения и действия (бездействия) регулятора незаконными. Третьим лицом по делу выступает управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Иск пока не принят к производству.

Вчера в суд на ЦБ подал Промсвязьбанк, третьим лицом также заявлена УК ФКБС.

Промсвязьбанк принадлежал братьям Ананьевым, через Promsvyaz Capital B.V. они контролировали порядка 50% банка. Однако 11 декабря регулятор направил в Промсвязьбанк предписание досоздать более 100 млрд руб. резервов в течение трех дней, а 15 декабря 2017 г. объявил санацию банка при помощи ФКБС. Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» говорил, что решение о санации банка было принято за две недели, а его передача в ФКБС проходила в экстренном режиме. «Я, в отличие от многих коллег, никаких заявлений с просьбой о помощи не делал. Я так и не написал заявление с просьбой санировать банк силами Фонда консолидации», – говорил он.

«Ведомости» ожидают комментариев ЦБ и Promsvyaz Capital.