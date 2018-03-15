Совет директоров «Возрождения» возглавил представитель Bonum Capital

Ранее Bonum Capital подтверждал свое намерение купить «Возрождение» Максим Стулов / Ведомости

Председателем совета директоров банка «Возрождение» избран Мурат Алиев – он занимает должность председателя совета директоров близкого к сенатору Сулеймана Керимова фонда Bonum Capital. Об этом рассказали «Ведомостям» источник, близкий к банку и человек, близкий к фонду. Заместителем председателя совета директоров избран гендиректор «Бонум менеджмент» Максим Мещеряков, знают собеседники «Ведомостей. Представители фонда занимают 2/3 совета директоров банка.

Ранее Bonum Capital подтвердил свое намерение купить «Возрождение»: он уже достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами «Возрождения» и проводит due dilligence, по итогам которого будут определены окончательные параметры сделки, говорил ранее представитель фонда. В декабре 2017 г. после санации Промсвязьбанка ЦБ обязал основного владельца обоих банков Дмитрия Ананьева до 18 марта снизить долю в банке до 10% или менее.

Bonum Capital был крупным держателем бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие итоги размещения, и подтверждал человек, близкий к банку. Фонду принадлежал пакет бумаг на $100 млн, что составляет 1/5 всего выпуска. В январе ЦБ списал капитал банка до 1 руб., вместе с ним были списаны и субординированные обязательства банка. Держит ли Bonum Capital бессрочные евробонды Промсвязьбанка сейчас, неизвестно.