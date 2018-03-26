Ассоциация «Россия» предложила всем банковским сообществам объединиться

В конкурирующей Ассоциации российских банков считают, что тема с объединением набила оскомину, и ждут конкретных предложений

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В подготовке законопроектов у АРБ большое преимущество, хотя аналитику ассоциация могла бы и улучшить, полагает собеседние Ведомостей Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Россия» предлагает другим ассоциациям объединиться в одну структуру: сейчас интересы банков представляют различные объединения, их деятельность не скоординирована, а это снижает эффективность. Кроме того, в них зачастую состоят одни и те же организации, говорится в заявлении «России».

Смена лидера