Путин дал пять месяцев на страхование денег малого бизнеса в банках

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Президент Путин поручил поддержать микро- и малый бизнес Ilya Naymushin / Reuters

Государство застрахует средства микро- и малых предприятий в банках – вчера Путин поручил правительству и ЦБ изменить закон до 1 сентября. Законопроект уже прошел первое чтение прошлой осенью: в случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на выплаты кредиторам микро- и малые предприятия смогут получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплаты до 1,4 млн руб. – столько сейчас получают частные вкладчики и индивидуальные предприниматели. Законопроект может быть принят уже в апреле, заявил вчера председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Страховаться эти средства будут так же, как вклады населения: банки будут формировать реестр таких предприятий и ежеквартально отчислять взносы в Фонд страхования вкладов (ФСВ). С этого года ставка взносов – 0,15% от среднего остатка на счетах за квартал. Ставка взносов за привлеченные средства микро- и малых предприятий будет сопоставимой, сказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. АСВ будет использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС), их агентство будет сличать с данными банков и формировать окончательный реестр для выплат, сообщил представитель АСВ.