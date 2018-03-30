Путин дал пять месяцев на страхование денег малого бизнеса в банках
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Государство застрахует средства микро- и малых предприятий в банках – вчера Путин поручил правительству и ЦБ изменить закон до 1 сентября. Законопроект уже прошел первое чтение прошлой осенью: в случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на выплаты кредиторам микро- и малые предприятия смогут получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплаты до 1,4 млн руб. – столько сейчас получают частные вкладчики и индивидуальные предприниматели. Законопроект может быть принят уже в апреле, заявил вчера председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Страховаться эти средства будут так же, как вклады населения: банки будут формировать реестр таких предприятий и ежеквартально отчислять взносы в Фонд страхования вкладов (ФСВ). С этого года ставка взносов – 0,15% от среднего остатка на счетах за квартал. Ставка взносов за привлеченные средства микро- и малых предприятий будет сопоставимой, сказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. АСВ будет использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС), их агентство будет сличать с данными банков и формировать окончательный реестр для выплат, сообщил представитель АСВ.
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